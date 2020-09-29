Dolar kuru bugün ne kadar oldu? (29 Eylül 2020 dolar - euro fiyatları )

Koronavirüs salgını ve dünyadaki küresel gelişmeler nedeniyle dolar ve avro kurundaki yükseliş geçtiğimiz hafta Merkez Bankasının faiz yükseltmesi ile düşüşe geçmişti. Yeni haftaya ise dolar ve avro kuru yükselişle başladı. İç piyasaların bugün açıklanacak Yeni Ekonomi Programı (YEP) takip edecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, bugün saat 11.00'de açıklayacağı YEP ve 2021 yılı merkezi yönetim bütçesi yurt içi piyasaların odağında bulunuyor.

PİYASALARIN GÖZÜ YEP'TE

YEP ile 2021-2023 dönemi için enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari denge gibi temel makro göstergelere ilişkin hedefler belirlenmiş olacak. Genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda hazırlıkları yürütülen programda, temel ekonomik büyüklükler yanında, makro politikalar ve ilkeler de yer alacak.

Analistler, programın, piyasalar için öngörülebilirliği artırması bakımında oldukça önemli olduğunu belirterek, sektörel bazlı hedeflerin belirlemesi nedeniyle pay piyasalarının da gündeminde bulunduğunu kaydetti.

KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF BAŞLADI

Küresel piyasalarda dün artan risk iştahı ile pozitif bir seyir izlendi. Artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarına karşın aşı konusundaki olumlu haber akışı ve ekonomiye teşviklerin devam edeceği beklentileri pay piyasalarının pozitif seyrindeki en önemli etken oldu.

ABD'de, Kovid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin beklentilerle Dow Jones endeksi yüzde 1,51, S&P 500 endeksi yüzde 1,66 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,87 değer kazandı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, yeni bir teşvik paketinin hayata geçirilmesinin "mümkün" olduğunu söylemesinin ardından piyasalardaki pozitif hava devam ediyor. Bugün ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek 59. Başkanlık Seçimleri öncesi, başkan adayları Donald Trump ve Joe Biden'ın yapacağı ilk canlı yayın tartışması takip edilecek.

Yapılan son anketlerde Biden'ın, Trump'ın sadece yüzde 2 önünde olması ve Trump'ın rakibiyle arayı kapatması nedeniyle tartışmaların öneminin arttığı belirtiliyor.

Yurt içinde, dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,27 değer kaybıyla 1.121,17 puandan tamamladı. Dolar/TL ise, dün 7,8041'den kapanış yapmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,8180 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde gözlerin YEP ve 2021 yılı merkezi yönetim bütçesine çevrildiğini ifade ederek, yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.130 ve 1.155 seviyelerinin direnç, 1.090 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.

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28 Eylül tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

28 Eylül tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

29 EYLÜL 2020 DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Serbest piyasada 7,8180 liradan alınan dolar, 7,8200 liradan satılıyor.

29 EYLÜL 2020 EURO BUGÜN NE KADAR?

9,1270 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,1290 lira olarak belirlendi.