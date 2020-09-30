Dolar kuru bugün ne kadar oldu? (30 Eylül 2020 dolar - euro fiyatları )

Koronavirüs salgını ve dünyadaki küresel gelişmeler nedeniyle dolar ve avro kurundaki yükseliş sürüyor. İç piyasalar dış ticaret istatistiklerini takip edecek. Ayrıca ekonominin düzelmesi için atılan sıklaştırma adımları da piyasalar tarafından takip ediliyor. Küresel piyasalar ise dün negatif bir seyir izlemesinin ardından bugün yoğunlaşan makroekonomik veri gündemine odaklandı.

Dün ABD'de başkan adayları Donald Trump ve Joe Biden'ı karşı karşıya getiren ilk canlı yayın tartışması öncesinde kapanan New York borsasında, sınırlı da olsa satıcılı bir seyir izlendi. Tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerden iyi gelmesine karşın artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine dair belirsizlikler pay piyasalarını negatif etkiledi.

Dow Jones ve S&P 500 endeksi yüzde 0,48, Nasdaq endeksi yüzde 0,29 değer kaybederken, dolar endeksi de yüzde 0,3 azalışla 93,8'e geriledi.

Piyasalar kapandıktan sonra gerçekleştirilen Trump ve Biden'ın tartışmasında, ağırlıklı olarak iç politika gündemi ve 3 Kasım seçimleri konuşulurken, adayların birbirlerine yönelik sert eleştirileri dikkati çekti. Tartışma sonrası ABD endekslerine dayalı vadeli işlem sözleşmeleri yüzde 1'e yakın değer kaybıyla işlem görüyor.

Analistler, son anketlere göre Trump'ın önünde olan Biden'ın, dün geceki tartışmadan da başarılı çıktığını belirterek, pay piyasalarının Biden'ın farkı açabileceği tahminleri ve teşvik paketine ilişkin belirsizlikle baskılandığını söyledi.

BAKAN ALBAYRAK YENİ EKONOMİ PROGRAMINI DUYURDU

Yurt içinde, dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Yeni Dengelenme, Yeni Normal, Yeni Ekonomi” ana temasıyla hazırlanan Yeni Ekonomi Programı'nı (2021-2023) açıklaması sonrası alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, yüzde 0,19 değer kazancıyla günü 1.123,25 puandan tamamladı. Dün 7,8189'dan kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,7850'ye geriledi.

YOĞUN VERİ GÜNDEMİ

Bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararlarıyla salgın sonrası normalleşme adımlarının devam ettiğini söyledi.

Analistler, bugünkü kararlar ile Türk lirası mevduatlarının faiz getirisinden yapılan vergi kesintilerinin düşürüldüğünü ve kambiyo işlemlerinde uygulanan banka sigorta ve muamele vergisi oranının yüzde 1'den binde 2'ye indirildiğini anımsatarak, atılan normalleşme adımlarının pay piyasalarını desteklemesinin beklenebileceğini dile getirdi.

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

30 Eylül tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

30 Eylül tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

30 EYLÜL 2020 DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Serbest piyasada 7,7650 liradan alınan dolar, 7,7670 liradan satılıyor.

30 EYLÜL 2020 EURO BUGÜN NE KADAR?

9,1110 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,1130 lira olarak belirlendi.