Dolar kuru bugün ne kadar oldu? (5 Ekim 2020 dolar - euro fiyatları )

Geçtiğimiz haftayı yükselişe geçen ve tekrar düşen dolar kuru yeni haftaya aynı seviyelerde başladı. İç piyasalarda TÜİK'în açıklayacağı enflasyon verileri bugün takip edilecek. Küresel piyasalar ise yoğun veri akışını takip edecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması, açıklanan verilerin genel ekonomik görünüme ilişkin net bir sinyal vermemesi ve ABD'de teşvik paketine ilişkin gelişmeler, geçen hafta pay piyasalarının karışık bir seyir izlemesine neden oldu.

KORONAVİRÜS VAKA SAYISI 35 MİLYONU AŞTI

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 35 milyonu aşarken, Avrupa tarafında tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi piyasalar üzerinde tedirginliğe neden olmaya devam ediyor. Trump'ın bugün hastaneden taburcu edilebileceğine yönelik haberler ise, risk iştahının artmasını ve Asya piyasaları ile yeni haftaya pozitif bir başlangıç yapılmasını sağladı.

Kovid-19 salgınına yönelik hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketinin Temsilciler Meclisi'nden geçmesine karşın Senato'daki oylama ve Trump'ın tavrına ilişkin belirsizliğin devam etmesi de New York borsasının günü düşüşle tamamlamasına neden oldu.

Dow Jones endeksi yüzde 0,48, S&P 500 endeksi yüzde 0,96 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,22 değer kaybederken, dolar endeksi yüzde 93,5-94,0 dar bandında dengelendi.

BORSA İSTANBUL POZİTİF EĞİLİMİNİ SÜRDÜRÜYOR

Yurt içinde, cuma günü BIST 100 endeksi, yüzde 0,13 değer kazanarak günü 1.145,03 puandan tamamladı. Haftalık görünümde ise, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.155 puanı test eden BIST 100 endeksi, bir önceki haftaya göre yüzde 1,86 yükseliş kaydederek, pozitif eğilimini üst üste 4. haftaya taşıdı. Geçen haftayı 7,7582'den tamamlayan dolar/TL de bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,7550 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçiminin Trump'ın hastalığından nasıl etkileneceğinin bir süre daha piyasaların gündemini meşgul edeceğini belirterek, bu hafta ABD'nin teşvik paketi ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışı ile veri gündeminin de takip edileceğini söyledi.

Bugünün veri takviminde, yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü PMI verilerinin öne çıktığını dile getiren analistler, hafta genelinde ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının izlenmesi gerektiğini bildirdi.

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5 Ekim tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

5 Ekim tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

5 EKİM 2020 DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Serbest piyasada 7,7560 liradan alınan dolar, 7,7580 liradan satılıyor.

5 EKİM 2020 EURO BUGÜN NE KADAR?

9,1000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,1020 lira olarak belirlendi.