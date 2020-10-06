Dolar kuru bugün ne kadar oldu? (6 Ekim 2020 dolar - euro fiyatları )

Döviz kuru yeni haftanın ikinci gününde 7,75 TL seviyelerinde, avro kuru ise 9,10 TL seviyelerinde kalmayı sürdürüyor. İç piyasaların takip edeceği önemli bir veri akışı bulunmazken piyasalar politik gelişmeler veABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını takip edecek.

ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Trump'ın sağlığına ilişkin olumlu gelişmeler ve salgına yönelik hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine dair beklentiler dün New York borsasının hızlı yükselmesini sağladı.

Dolar endeksindeki değer kaybı altın başta olmak üzere emtia fiyatlarını destekledi. Altının ons fiyatı dün yüzde 0,8 artışla 1.914 dolara çıkarken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 6'ya yakın yükselişle 41,6 dolara ulaştı.

ABD'de Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirilmesi planlanan yeni teşvik paketine ilişkin görüşmelerde henüz bir anlaşma sağlanamasa da iyimserliğin arttığı görülüyor.

FED BAŞKANI POWELL'IN AÇIKLAMALARI TAKİP EDİLECEK

Analistler, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olan Trump'ın seçim çalışmalarına katılıp katılmayacağı ve teşvik paketi konusundaki yaklaşımının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, bugün Fed Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacakları konuşmaların da takip edileceğini bildirdi.

Yurt içinde, dün açıklanan enflasyon verisinin eylülde yüzde 0,97 ile beklentilerin altında kalması sonrası Borsa İstanbul'da alıcılı bir seyir izlendi. Analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1.155 puanı aşan BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,37 artışla 1.161,03 puandan tamamladı. Endeks, böylece 27 Temmuz'dan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dolar/TL ise dün 7,7637'den kapanış yapması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,7530 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün veri gündeminin görece sakin olduğunu ifade eden analistler, Fed Başkanı Powell ve ECB Başkanı Lagarde'ın katılacakları etkinliklerde yapacakları konuşmalar ile ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.

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6 Ekim tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

6 Ekim tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

6 EKİM 2020 DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Serbest piyasada 7,7520 liradan alınan dolar, 7,7540 liradan satılıyor.

6 EKİM 2020 EURO BUGÜN NE KADAR?

9,1400 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,1420 lira olarak belirlendi.