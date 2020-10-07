Dolar kuru bugün ne kadar oldu? (7 Ekim 2020 dolar - euro fiyatları )

Dün yükselişe geçen dolar ve euro kuru yeni günde de yükselişini sürdürüyor. İç piyasaların takip edeceği önemli bir veri akışı bulunmazken küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni teşvik paketi ile ilgili çalışmaları seçim sonrasına bıraktığını açıklaması nedeniyle artan belirsizlikler sonucu karışık bir seyir izliyor.

ABD Başkanı Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan "teşvik paketi"ne yönelik müzakereleri 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimine kadar durdurdu.

TRUMP TEŞVİK PAKETİNİ SEÇİM SONRASINA BIRAKTI

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Demokratlar'ın yönetimdeki eyaletleri kurtarmak için 2,4 trilyon dolarlık teşvik istediğini ve bunun Kovid-19'la hiçbir alakası olmadığını belirterek, "1,6 trilyon dolarlık çok cömert bir teklif yaptık ve her zamanki gibi iyi niyetle pazarlık yapmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Demokratların taleplerini reddettiğini kaydeden Trump, "Temsilcilerime, seçimden sonraya kadar müzakereleri durdurma talimatı verdim, ben kazanır kazanmaz çalışkan Amerikalılar ve küçük işletmelere odaklanan büyük bir teşvik yasasını hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell dün yaptığı konuşmada, piyasalara yeni bir sinyal vermezken, ABD ekonomisinin toparlanması için daha fazla desteğe ihtiyaç olduğunu yineledi.

Dolar endeksi, ABD'deki bu gelişmelerin risk algısını artırmasıyla yükselişe geçerek günü yüzde 0,5 artışla 93,8'den tamamlarken, altının ons fiyatı dolardaki değerlenme ve azalan teşvik beklentileri ile yüzde 1,9 azalarak 1.878 dolara indi.

BORSA İSTANBUL DÜN DEĞER KAYBETTİ

Yurt içinde, dün gün içinde 1.170 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günü yüzde 0,60 değer kaybıyla 1.153,71 puandan tamamladı. Dün 7,7994'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalar arası piyasanın açılışında 7,7881 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu ve Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.155 seviyesinin önemli olduğunu ifade eden analistler, bu seviyenin altında 1.120 desteğinin, üzerinde ise 1.180 direncinin gündeme gelebileceğini söyledi.

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

7 Ekim tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

7 Ekim tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

7 EKİM 2020 DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Serbest piyasada 7,7900 liradan alınan dolar, 7,7920 liradan satılıyor.

7 EKİM 2020 EURO BUGÜN NE KADAR?

9,1480 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,1500 lira olarak belirlendi.