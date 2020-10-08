Dolar kuru bugün ne kadar oldu? (8 Ekim 2020 dolar - euro fiyatları )

Dün yükselişe geçen dolar ve euro kuru yeni günde de yükselişini sürdürüyor. İç piyasaların takip edeceği önemli bir veri akışı bulunmazken söz konusu yükseliş piyasalarda tedirginliğe neden oluyor. Küresel piyasalar ise teşvik beklentilerinin canlanması nedeniyle güne pozitif bir seyirle başladı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşam yayımlanan toplantı tutanaklarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı ilave mali desteğin sağlanmaması halinde toparlanma hızının tehlikeye girebileceği belirtildi.

Mali desteklerin devam etmesi yönünde Fed'den gelen güçlü mesajlar, piyasalarda bu yöndeki beklentileri tekrar canlandırırken, ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamalarla pozitif havayı destekledi.

TRUMP'TAN TEŞVİK PAKETİ AÇIKLAMASI

Salgının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan destek paketine yönelik müzakereleri 3 Kasım'da gerçekleştirilecek seçime kadar durduran Trump, dün gece sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Temsilciler Meclisi ve Senato, Hava Yolu Maaş Bordro Desteği için 25 milyar dolar ve küçük işletmelere yönelik Maaş Koruma Programı için 135 milyar doları hemen onaylamalı." ifadesini kullandı.

Ayrıca Trump, ülkedeki vatandaşlara yönelik 1200 dolarlık doğrudan ödeme yapılmasına ilişkin tek başına bir tasarıyı da imzalamaya hazır olduğunu kaydetti.

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Avrupa tarafında, Trump'ın açıklamaları öncesinde kapanan borsalarda karışık bir seyir izlendi. Dün açıklanan verilere göre Almanya'da sanayi üretimi, piyasalardaki yüzde 1,5 artış beklentisine karşın ağustosta yüzde 0,2 azalırken, artan Kovid-19 vaka sayıları nedeniyle bölgesel de olsa sıkı tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi de piyasaları olumsuz etkiliyor.

Devam eden salgın nedeniyle Avrupa'da da mali destek paketleri birbiri ardına gelmeye devam ediyor. Dün İspanyol hükümeti 3 yıllık ve 72 milyar avroluk bir ekonomik teşvik paketi açıkladı.

Yurt içinde, dün 1.147-1.157 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kaybıyla 1.152,41 puandan tamamladı. Dün 7,8845'ten kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,8840 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, jeopolitik gelişmeler ile Kovid-19 aşısı ve mali teşviklere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün ABD'de haftalık işsizlik başvurularının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının takip edileceğini söyledi.

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8 Ekim tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

8 Ekim tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

8 EKİM 2020 DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Son günlerde yükselişini sürdüren dolar serbest piyasada 7,8830 liradan alınıyor, 7,8850 liradan satılıyor.

8 EKİM 2020 EURO BUGÜN NE KADAR?

Yükselişini sürdüren avro kuru serbest piyasada 9,2900 liradan alınıyor, 9,2920 liradan ise satılıyor.