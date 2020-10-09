Dolar kuru bugün ne kadar oldu? (9 Ekim Cuma 2020 dolar - euro fiyatları )

Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeler nedeniyle döviz fiyatlarındaki değişimler sürüyor. Son günlerde yaşanan yukarı yönlü yükseliş sürüyor. Peki 9 Ekim dolar ne kadar? 9 Ekim euro ne kadar? İşte detaylar...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşı hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketi için masaya tekrar dönülebileceğinin sinyalini veren ABD Başkanı Donald Trump, Demokratlar ile destek paketine ilişkin "çok verimli görüşmeler" yapmaya başladıklarını aktardı. Beyaz Saray Sözcüsü Alyssa Farah ise Trump yönetiminin daha büyük bir teşvik paketine açık olduğunu söyledi.

AVRUPA'DA VAKALAR ARTIYOR

Avrupa tarafında, artan Kovid-19 vaka sayısı ve bölgesel de olsa yeniden gündeme gelen tedbirlere karşın pay piyasalarında dün alıcılı bir seyir izlendi. Almanya'da açıklanan verilere göre ihracat ağustosta yüzde 2,4 yükselerek, art arda 4 ay artış kaydederken, ülkede iflas eden şirket sayısı ise temmuzda 2019'un aynı ayına göre yüzde 16,7 azaldı.

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BORSA İSTANBUL DEĞER KAYBEDİYOR

Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, yüzde 0,17 değer kaybederek günü 1.150,49 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün 7,9455'ten kapanış yapması sonrası bugün bankalar arası piyasanın açılışında 7,9450 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, jeopolitik gelişmeler, Kovid-19 aşısı ve mali teşviklere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.155 seviyesinin önemli olduğunu, bu seviyenin altında 1.120 desteği, üzerinde ise 1.180 direncinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

9 Ekim tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

9 Ekim tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

9 EKİM 2020 DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Son günlerde yükselişini sürdüren dolar serbest piyasada 7,9440 liradan alınıyor, 7,9460 liradan satılıyor.

9 EKİM 2020 EURO BUGÜN NE KADAR?

Yükselişini sürdüren avro kuru serbest piyasada 7,9270 liradan alınıyor, 9,3500 liradan ise satılıyor.