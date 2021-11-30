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Dolar kuru düşer mi 1 Aralık 2021? Dolar kuru ne zaman düşer 1 Aralık 2021?

Dolar ve Euro'nun Merkez Bankası'nın müdahalesinin ardından düşüşe geçmesi vatandaşların "Dolar kuru düşer mi 1 Aralık 2021? Dolar kuru ne zaman düşer 1 Aralık 2021?" sorularını da beraberinde getirdi. İşte detaylar...

Dolar kuru düşer mi 1 Aralık 2021? Dolar kuru ne zaman düşer 1 Aralık 2021?

Geçtiğimiz hafta yaşanılan dolar kurundaki hareketlilik, yerini sakinliğe bırakmıştı. 13.50 TL'yi gören dolar 11 seviyesine düşerek vatandaşın içini biraz olsun rahatlatmıştı. Bunun ardından 30 Kasım 2021 tarihi itibarıyla Dolar ve Euro kuru yeniden yükseldi. Hareketlenen dolar Merkez Bankası'nı harekete geçirdi. Bunun ardından yeniden düşüşe geçen dolar "Dolar kuru düşer mi  1 Aralık 2021? Dolar kuru ne zaman düşer 1 Aralık 2021?" sorularını akıllara getirdi. Haberimizde merak edilen detaylara yer verdik...

Dolar kuru düşer mi 1 Aralık 2021? Dolar kuru ne zaman düşer 1 Aralık 2021?

DOLAR KURU DÜŞER Mİ  1 ARALIK 2021? DOLAR KURU NE ZAMAN DÜŞER 1 ARALIK 2021?

Haftanın ikinci gününde Dolar ve Euro'nun yeşil ve kırmızı renkli yön okları vatandaşın kafasında soru işaretlerine neden oldu. Haftaya yükselişle başlayan dolar sabah saatlerinde 13,95 TL'yi gösterirken, an itibarıyla 13.13TL'den işlem görmekte.

Dolar kurunun düşüp düşmeyeceği konusunda uzmanlar net bir şey söyleyemese de, küresel risk iştahı ve dünyayı yeniden kasıp kavuracak Omicron varyantı dolayısıyla Dolar ve Euro'nun yükselişe geçmesi bekleniyor.

Merkez Bankası'nın müdahalesiyle birlikte düşüşe geçen doların daha sonrasında yeniden yükselişe geçeceği bekleniyor.

Dolar kuru düşer mi 1 Aralık 2021? Dolar kuru ne zaman düşer 1 Aralık 2021?

 

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