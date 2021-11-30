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Dolar kuru düşer mi 30 Kasım 2021? Dolar kuru ne zaman düşer 30 Kasım 2021?

Dolar ve Euro'nun yeniden yükselişe geçmesi vatandaşların "Dolar kuru düşer mi 30 Kasım 2021? Dolar kuru ne zaman düşer 30 Kasım 2021?" sorularını da beraberinde getirdi. İşte detaylar...

Dolar kuru düşer mi 30 Kasım 2021? Dolar kuru ne zaman düşer 30 Kasım 2021?

Geçtiğimiz hafta yaşanılan dolar kurundaki hareketlilik, yerini sakinliğe bırakmıştı. 13.50 TL'yi gören dolar 11 seviyesine düşerek vatandaşın içini biraz olsun rahatlatmıştı. Bunun ardından 30 Kasım 2021 tarihi itibarıyla Dolar ve Euro kuru yeniden yükseldi. Hareketlenen dolar yatırımcıları heyecanlandırırken, yatırıma yeni başlayanlar için "Dolar kuru düşer mi 30 Kasım 2021? Dolar kuru ne zaman düşer 30 Kasım 2021?" sorularını akıllara getirdi. Haberimizde merak edilen detaylara yer verdik...

Dolar kuru düşer mi 30 Kasım 2021? Dolar kuru ne zaman düşer 30 Kasım 2021?

DOLAR KURU DÜŞER Mİ 30 KASIM 2021? DOLAR KURU NE ZAMAN DÜŞER 30 KASIM 2021?

Haftanın ikinci gününde Dolar ve Euro'nun yeşil ve kırmızı renkli yön okları vatandaşın kafasında soru işaretlerine neden oldu. Haftaya yükselişle başlayan dolar sabah saatlerinde 12,70 TL'yi gösterirken, an itibarıyla 13,14 TL'den işlem görmekte.

Bir önceki kapanışını 14,4036 TL'den yapan Euro şu anda 14,3230 TL alış ve 14,92 TL'den işlem görüyor.

Dolar kurunun düşüp düşmeyeceği konusunda uzmanlar net bir şey söyleyemese de, küresel risk iştahı ve dünyayı yeniden kasıp kavuracak Omicron varyantı dolayısıyla Dolar ve Euro'nun yükselişe geçmesi bekleniyor.

Dolar kuru düşer mi 30 Kasım 2021? Dolar kuru ne zaman düşer 30 Kasım 2021?

 

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