Dolar kuru güncel fiyatı ne kadar oldu ? Dolar, euro kaç TL? 2 Mart 2021 Salı güncel döviz kurları fiyatları

Döviz kurlarında son günlerde yaşanan yükseliş yeni haftada yerini düşüşe bıraktı. Döviz kurlarında yaşanan son durumu merak edenler de araştırmalarda bulunuyor. Bizlerde sizler için haberimizde bu detaylara yer verdik.

DOLAR KURU GÜNCEL FİYATI NE KADAR OLDU? DOLAR, EURO KAÇ TL?

Dolar kuru saat serbest piyasada 7,2942 TL'den alınıyor, 7,3027'den ise satılıyor. Euro kuru ise 8,7671 TL'den alınıyor, 8,7813 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı, 7,296 lira oldu. Öte yandan dolar kuru dün en düşük 7,2772 TL seviyelerine indi, en yüksek ise 7,3047 seviyesine çıktı.

Euro kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı 8,7912 TL olarak kayıtlara geçti. Ayrıca euro dün 8,7633 TL ile günün en düşük değerini gördü, 8,7936 TL ile günün en yüksek değerine ulaşmıştı.

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2 MART 2021 SALI SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

2 Mart Salı gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.05 itibariyle aşağıdaki gibidir.

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 7,2927 7,3036

Avro 8,7728 8,7803

Sterlin 10,1201 10,1393

İsviçre Frangı 7,9649 7,9933

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.