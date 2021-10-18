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Dolar kuru her güne rekorla uyanıyor! Gözler şimdiden Merkez Bankasına çevrildi! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Döviz kurlarında yaşanan yükseliş eğilimi 18 Ekim 2021 Pazartesi gününde de devam ediyor. Dolar kuru 9 TL'ye çıkmasının ardından her yükselişinde rekor kırarken son durumu merak edenler Dolar rekor kırdı mı? Serbest piyasada dolar - euro kuru bugün ne kadar, kaç TL oldu? sorularına yanıt arıyor.

Yurt içinde piyasaların seyrinin etkileyecek olan bir veri bulunmazken dolar ve euro kurunda yaşanan yükseliş sürüyor. Piyasalar şimdiden Merkez Bankasının Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikaları Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararına odaklandı. Bu kapsamda döviz kurlarında yaşanan son durumu merak edenler için 18 Ekim 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları haberimizde... 

İşte piyasaların takip edeceği veriler:

14.30 Türkiye, ağustos ayı konut fiyat endeksi

16.15 ABD, eylül ayı sanayi üretimi

16.15 ABD, eylül ayı kapasite kullanımı

DOLAR REKOR KIRDI MI?BUGÜNKÜ DOLAR - EURO FİYATI NE KADAR, KAÇ TL 18 EKİM 2021 PAZARTESİ ?

Serbest piyasada dolar kuru gününde serbest piyasada açılışta 9,2750 TL'den alınıyor, 9,2770 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 10,7450 TL'den alınıyor, 10,7470 TL'den satılıyor.

Öte yandan 15 Ekim 2021 Cuma  günü dolar kurunun kapanıştaki satış fiyatı 9,1950 TL, euro kurunun kapanıştaki satış fiyatı ise 10,6710  TL olarak kayıtlara geçti.

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 Dolar kuru her güne rekorla uyanıyor! Gözler şimdiden Merkez Bankasına çevrildi! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

SERBEST PİYASA DOLAR - EURO KURU NE KADAR, KAÇ TL 18 EKİM 2021 PAZARTESİ? 18 EKİM 2021 PAZARTESİ SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

18 Ekim 2021 Pazartesi gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.50 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

     ALIŞ  SATIŞ
ABD Doları   9,2691 9,2735
Avro         10,727710,7380
Sterlin         12,723312,7308
İsviçre Frangı   10,004310,0125
Japon Yeni     0,08130,0810
S. Arabistan Riyali 2,46642,4788

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

Dolar kuru her güne rekorla uyanıyor! Gözler şimdiden Merkez Bankasına çevrildi! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Tayfun Altuntaş
Editör
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