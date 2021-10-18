Dolar kuru her güne rekorla uyanıyor! Gözler şimdiden Merkez Bankasına çevrildi! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları Döviz kurlarında yaşanan yükseliş eğilimi 18 Ekim 2021 Pazartesi gününde de devam ediyor. Dolar kuru 9 TL'ye çıkmasının ardından her yükselişinde rekor kırarken son durumu merak edenler Dolar rekor kırdı mı? Serbest piyasada dolar - euro kuru bugün ne kadar, kaç TL oldu? sorularına yanıt arıyor.

Yurt içinde piyasaların seyrinin etkileyecek olan bir veri bulunmazken dolar ve euro kurunda yaşanan yükseliş sürüyor. Piyasalar şimdiden Merkez Bankasının Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikaları Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararına odaklandı. Bu kapsamda döviz kurlarında yaşanan son durumu merak edenler için 18 Ekim 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları haberimizde... İşte piyasaların takip edeceği veriler: 14.30 Türkiye, ağustos ayı konut fiyat endeksi 16.15 ABD, eylül ayı sanayi üretimi 16.15 ABD, eylül ayı kapasite kullanımı DOLAR REKOR KIRDI MI?BUGÜNKÜ DOLAR - EURO FİYATI NE KADAR, KAÇ TL 18 EKİM 2021 PAZARTESİ ? Serbest piyasada dolar kuru gününde serbest piyasada açılışta 9,2750 TL'den alınıyor, 9,2770 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 10,7450 TL'den alınıyor, 10,7470 TL'den satılıyor. Öte yandan 15 Ekim 2021 Cuma günü dolar kurunun kapanıştaki satış fiyatı 9,1950 TL, euro kurunun kapanıştaki satış fiyatı ise 10,6710 TL olarak kayıtlara geçti. CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ SERBEST PİYASA DOLAR - EURO KURU NE KADAR, KAÇ TL 18 EKİM 2021 PAZARTESİ? 18 EKİM 2021 PAZARTESİ SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI 18 Ekim 2021 Pazartesi gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.50 itibariyle aşağıdaki gibidir. ALIŞ SATIŞ ABD Doları 9,2691 9,2735 Avro 10,7277 10,7380 Sterlin 12,7233 12,7308 İsviçre Frangı 10,0043 10,0125 Japon Yeni 0,0813 0,0810 S. Arabistan Riyali 2,4664 2,4788 Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır) Tayfun Altuntaş Editör dolar fiyatlarıeuro kuruekonomi