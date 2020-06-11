Dolar kuru ne kadar oldu? (11 Haziran 2020 dolar - euro fiyatları )

Koronavirüsün dünya üzerinde etkisini artırarak sürdürmesi ülke ekonomilerini etkilemeyi sürdürürken İstanbul serbest piyasada dolar 6,7870 liradan, avro 7,6980 liradan güne başladı.Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,7910 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7190 lira olmuştu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmamasına karşın karar metni ve açıklamaların, ekonomide hızlı toparlanmaya ilişkin beklentileri desteklememesi nedeniyle negatif bir seyir izliyor.

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC), dün sona eren toplantısında, beklentiler doğrultusunda faiz aralığını yüzde 0-0,25 aralığında tutmaya karar verdi. Fed'in fonlama oranına ilişkin medyan beklentisi 2020, 2021 ve 2022 yılları için yüzde 0,1, uzun dönem ortalama faiz beklentisi ise yüzde 2,5 oldu.

Karar metninde, hanehalkı ve işletmelere yönelik kredi akışını desteklemek için Fed'in gelecek aylarda hazine tahvilleri ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alımlarını artıracağı, ayrıca büyük ölçekli gecelik ve vadeli repo işlemlerinin de devam edeceği bildirildi.

Fed'in ekonomik görünüm beklentilerinde ise ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme beklentisi yüzde 1,8 seviyesine çekilirken, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 6,5 daralacağı, 2021'de yüzde 5, 2022'de ise yüzde 3,5 büyüyeceği tahmin edildi.

Karar sonrası basın toplantısı yapan Fed Başkanı Jerome Powell, toparlanma yolunda güçlü bir şekilde ilerlendiğine emin olana kadar Fed'in; imkanlarını güçlü, proaktif ve agresif bir şekilde kullanmaya devam edeceğini kaydetti.

Powell, faiz oranlarına ilişkin bir soruya, "Oranları artırmayı düşünmeyi bile düşünmüyoruz. Düşündüğümüz şey ekonomiyi desteklemek. Bunun biraz zaman alacağını düşünüyoruz." yanıtını verdi.

Analistler, karar metni ve Powell'ın açıklamaları sonrası ekonomilerin hızlı bir şekilde toparlanacağı beklentilerinin törpülendiğini belirterek, New York borsasında teknoloji hisseleri hariç düşüşler görüldüğünü kaydetti.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 1,04 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,53 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,67 artarak tarihinde ilk kez 10.000 puanın üzerine çıktı.

Fed sonrası düşüş eğilimini sürdürerek 10 Mart'tan beri gördüğü en düşük seviye olan 95,7'ye inen dolar endeksi ise bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla 96,5 seviyelerinde dengelendi.

Avrupa borsalarında da dün satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,70, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,82 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti.

Bugün avro para birimini kullanan AB ülkelerinin maliye bakanlarının katılacağı Avro Grubu Toplantısı'nın, gündemin odağında bulunduğunu ifade eden analistler, dün 1,1424 ile son 3 ayın zirvesini gören avro/dolar paritesinin dalgalı bir seyir izleyebileceğini kaydetti.

Ekonomik toparlanmaya ilişkin tedirginlikler nedeniyle bugün Asya borsalarında da düşüşler görülüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün yüzde 0,50 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 109.778,94 puandan tamamladı. Fed sonrası düşüşe geçerek 6,7767'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,7840 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'nin haftalık işsizlik başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 seviyesinin destek, 111.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

11 Haziran tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

11 Haziran tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

11 HAZİRAN 2020 DOLAR KURU NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 6,7850 liradan alınan dolar, 6,7870 liradan satılıyor.

11 HAZİRAN 2020 2020 EURO NE KADAR?

7,6960 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,6980 lira olarak belirlendi.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1870’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 18 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi.

Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.