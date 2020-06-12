Dolar kuru ne kadar oldu? (12 Haziran 2020 dolar - euro fiyatları )

Koronavirüsün dünya üzerinde etkisini artırarak sürdürmesi ülke ekonomilerini etkilemeyi sürdürürken İstanbul serbest piyasada dolar 6,8240 liradan, avro 7,7220 liradan güne başladı.Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8220 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7610 lira olmuştu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomide toparlanmanın hızlı olacağı beklentilerini desteklemeyen öngörüleri sonrası başlayan düşüş eğilimi devam ediyor.

ABD'DE KOVİD-19 VAKA SAYILARI ARTIYOR

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride kaldığı ve ekonomilerin hızlı bir şekilde toparlanacağı beklentileri, salgında yeni vaka sayılarındaki artış ve Fed başta olmak üzere etkili kurumların ekonomiye ilişkin beklentilerindeki zayıflık, pay piyasalarının dün sert düşmesine neden oldu.

ABD'de, Kovid-19 salgınında ikinci dalgaya ilişkin endişeler ile Fed'in ekonomide hızlı toparlanmaya dair beklentileri desteklemeyen öngörüleri sonrası dün New York borsasında kayıplar yüzde 6'yı aştı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin aşamalı olarak gevşetildiği ülkede 21 eyalette vaka sayısında artış yaşandı. Salgında ikinci dalga endişelerinin neden olduğu satışlar, piyasalardaki stop-loss (zarar kes) emirlerini de tetikleyince Dow Jones endeksi yüzde 6,90, S&P 500 endeksi yüzde 5,89 ve Nasdaq endeksi yüzde 5,27 değer kaybetti.

Ekonomiye ilişkin endişelerle petrol fiyatları da sert düşerken, dolar endeksi, riskten kaçan yatırımcıların alımlarıyla yüzde 0,8 artarak 97 seviyesini test etti.

Avrupa borsalarında da güçlü satış baskısının etkili olduğu görüldü. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 4,47, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,71 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,99 değer kaybetti.

Avro/dolar paritesi, artan küresel dolar talebi ile yüzde 0,7 azalarak son bir ayın en hızlı düşüşünü gerçekleştirdi ve 1,13'ün hemen altında dengelendi.

ABD ve Avrupa borsalarındaki negatif seyir, Asya piyasalarıyla bugüne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 düşüş kaydetti. Öte yandan Japonya'da açıklanan verilere göre, ülkenin sanayi üretimi nisanda yüzde 9,8 ile beklentilerden daha fazla geriledi.

Analistler, dünkü panik satışlarının da etkisiyle pay piyasalarında görülen sert düşüşlerin ardından bugün tepki alımlarıyla daha sakin bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD endekslerinin vadeli işlemlerde dünkü kapanışa göre yüzde 1'in üzerinde değer kazandığına dikkati çeken analistler, Asya borsalarındaki düşüşlerin de sınırlı olduğunu söyledi.

YURT İÇİ ÖDEMELER DENGESİ VE SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ

Yurt içinde, dün dünya borsalarına göre sakin bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,57 azalışla 109.155,40 puandan tamamladı. Dün 6,8415'ten kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,8370 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 puanın destek, 111.000 ve 113.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerekleştirdiği anketlere katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının nisanda 4,3 milyar dolar açık vermesini, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ise yıllık yüzde 25,4 azalmasını bekliyor. Nisanda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 19,7 gerileyeceği tahmin ediliyor.

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

12 Haziran tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

12 Haziran tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

12 HAZİRAN 2020 DOLAR KURU NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 6,8220 liradan alınan dolar, 6,8240 liradan satılıyor.

12 HAZİRAN 2020 2020 EURO NE KADAR?

7,7200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,7220 lira olarak belirlendi.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1870’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 18 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi.

Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.