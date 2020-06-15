Dolar kuru ne kadar oldu? (15 Haziran 2020 dolar - euro fiyatları )

Koronavirüsün dünya üzerinde etkisini artırarak sürdürmesi ülke ekonomilerini etkilemeyi sürdürürken İstanbul serbest piyasada dolar 6,8200 liradan, avro 7,6690 liradan haftaya başladı.

Cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 6,8350 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7230 lira olmuştu.

Küresel piyasalar, yeni haftaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının tedirginliği ile başladı.

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 8 milyona yaklaşırken, salgında ikinci dalga endişeleri ile geçen hafta değer kaybeden pay piyasaları, yeni haftanın açılışında da satıcılı seyrediyor.

Geçen hafta, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere ekonomi kurumları tarafından yapılan açıklamalar, salgında en kötünün geride kaldığı ve ekonomilerin hızlı toparlayacağı beklentilerini törpüledi.

Salgına yönelik artan endişeler ve genel olarak beklentilerin altında kalan makroekonomik veriler ile geçen hafta, bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 5 ila yüzde 7 arasında değer kaybeden gelişmiş ülke borsalarında, bu hafta da Kovid-19'a ilişkin haber akışı ve merkez bankaları takip edilecek.

Geçen haftanın son işlem gününde, hafta genelindeki satış baskısının ardından gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi eden New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 1,90, S&P 500 endeksi yüzde 1,31 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,01 değer kazandı.

Avrupa piyasalarında ise karışık bir seyir izlendi. Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,18 gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 yükseliş kaydetti.

Yeni haftaya, Çin'de açıklanan sanayi üretim verisinin beklentilerin altında kalması ile negatif başlayan Asya piyasalarında, petrol fiyatlarının da ekonomiye yönelik endişelerle gerilediği görülüyor. Çin'de sanayi üretimi, mayısta yıllık yüzde 4,4 artsa da yüzde 5'in üzerinde olan beklentilerin altında kaldı.

Brent petrolün varil fiyatı, geçen hafta kapanışına göre yüzde 3,5 değer kaybederek 37,5 dolara inerken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,3 değer kaybetti.

Yurt içinde, cuma günü yüzde 0,62 yükselen BIST 100 endeksi, haftalık bazda ise yüzde 0,17 değer kaybederek 109.835,47 puandan kapanış yaptı. Geçen haftayı 6,8123'ten tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,8190 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Kongre'de yapacağı sunumun yanı sıra yine aynı gün Japonya Merkez Bankası ve perşembe günkü İngiltere Merkez Bankası (BoE) kararlarının takip edileceğini bildirdi. Son gelişmeler ve verilerin ardından BoE'nin faiz indirimi ve varlık alım programında genişleme adımları atabileceği beklentilerinin arttığını ifade eden analistler, veri takviminin ise bu hafta görece zayıf olduğunu söyledi.

Analistler, veri takviminde, yurt içinde cuma günü yayımlanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi istatistikleri, yurt dışında ise yarın ABD'nin sanayi üretimi ile çarşamba günkü Avro Bölgesi enflasyon verilerinin öne çıktığını söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 ve 106.400 seviyelerinin destek, 111.000 puanın direnç konumunda olduğunu belirten analistler, dolar/TL'de ise 6,75-6,85 bandının takip edileceğini kaydetti.

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

15 Haziran tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

15 Haziran tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

15 HAZİRAN 2020 DOLAR KURU NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 6,8180 liradan alınan dolar, 6,8200 liradan satılıyor.

15 HAZİRAN 2020 2020 EURO NE KADAR?

7,6670 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,6690 lira olarak belirlendi.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1870’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 18 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi.

Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.