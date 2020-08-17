Dolar kuru ne kadar oldu? (17 Ağustos 2020 dolar - euro fiyatları )

Geçtiğimiz hafta rekor kıran dolar ve avro kuru yeni haftaya yükselişle başladı. Yurt içinde bugün takip edilecek önemli bir veri bulunmazken, Merkez Bankasının bu hafta gerçekleştirilecek Türkiye Para Politikası Kurulu toplantısı iç piyasalar tarafından takip edilecek. Küresel piyasalar ise yeni haftaya karışık bir görünümle başlangıç yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, ABD ile Çin arasındaki gerilim, jeopolitik gelişmeler ve ekonomi teşvikleri gündemin odağındaki yerini korurken, geçen haftanın son işlem gününde borsalarda etkili olan karışık seyir, Asya piyasaları ile yeni haftaya da taşındı.

Cuma günü ABD'de açıklanan verilere göre, perakende satışlar, temmuzda aylık yüzde 1,2 artsa da yüzde 1,9 olan beklentilerin altında kaldı. Sanayi üretimi de temmuzda aylık yüzde 3 ile tahminler doğrultusunda artış kaydetti.

Öte yandan, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik teşvik paketine ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle S&P 500 endeksi yüzde 0,02 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 değer kaybederken, Dow Jones endeksi yüzde 0,12 yükseldi.

Avrupa borsalarında ise geçen haftanın son işlem gününde satıcılı bir seyir izlendi. Avro Bölgesi'nde GSYH'nin 2. çeyrekte beklentiler doğrultusunda yüzde 12,1 daralması sonrası Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,71, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,55 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,58 değer kaybetti.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, ekonomi, 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,8 ve yıllık yüzde 27,8 daraldı. Çin'de Merkez Bankası'nın finansal piyasaları, likidite enjeksiyonu ile destekleyeceği yönündeki haberler piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine neden oldu. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,3 değer kazanırken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 değer kaybetti.

Yurt içinde, cuma günü Avrupa borsalarına paralel satıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, yüzde 1,49 değer kaybıyla günü 1.083,83 puandan tamamladı. Geçen hafta 7,3712'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,3750 seviyesinden işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLAYACAK

Yeni haftanın gündeminde, TCMB'nin perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısı ve cuma günü piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesi öne çıkıyor.

Yurt dışında ise çarşamba günü ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları ve cuma günü dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

Analistler, Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışı, Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmeler ve ABD ile Çin arasındaki gerilimin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.070 puanın destek, 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

17 Ağustos tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

17 Ağustos tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

17 AĞUSTOS 2020 DOLAR KURU NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 7,3750 liradan alınan dolar, 7,3770 liradan satılıyor.

17 AĞUSTOS 2020 2020 EURO NE KADAR?

8,7460 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,7480 lira olarak belirlendi.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1870’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 18 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi.

Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.