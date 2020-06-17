Dolar kuru ne kadar oldu? (17 Haziran 2020 dolar - euro fiyatları )

ABD ve Avrupa'da beklentilerden iyi gelen verilerin iyimserliği ile salgında ikinci dalga endişelerini fiyatlamaya çalışan piyasalarda karışık bir seyir izleniyor.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, perakende satışlar, mayısta yüzde 17,7 artarak tarihinin en yüksek aylık artışını gerçekleştirirken, sanayi üretimi de toparlanmaya devam etti.

Makroekonomik verilerdeki toparlanma ile dün yükseliş eğiliminde hareket eden New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'deki sunumu ve Çin'in başkenti Pekin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sonrası bugün vadeli işlemlerde düşüşe geçti.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 2,04, S&P 500 endeksi yüzde 1,90 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,75 değer kazandı. Vadeli işlemlerde ise endekslerin ortalama yüzde 0,3 gerilediği görülüyor.

Fed Başkanı Powell, dün akşam Kongre'deki konuşmasında, üretim ve istihdamın Kovid-19 salgını öncesi dönemdeki seviyelerinin çok altında kaldığını belirterek, ekonomik toparlanmanın zamanlaması ve gücüne ilişkin ciddi belirsizliğin devam ettiğini söyledi. Salgının küçük işletmeler için akut riskler oluşturduğunu ifade eden Powell, "Halk hastalığın kontrol altına alındığından emin olana kadar tam toparlanma olasılığı düşük." dedi. Powell'ın bu akşam da Kongre'de soruları yanıtlaması bekleniyor.

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi'nin (ZEW) dün açıkladığı verilere göre, Ekonomik Güven Endeksi, Almanya'da, ekonomik iyimserlik beklentileri ile geçen aya göre 12,4 puan artarak 63,4 puana yükseldi.

Beklentilerdeki toparlanma ile dün Pekin'deki vaka artışları haberinden önce kapanan Avrupa borsaları hızlı yükseldi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 3,39, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,94 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,84 değer kazandı.

Bugün Asya borsalarında, Kovid-19 salgınına ilişkin ikinci dalga fiyatlamasının daha ağır bastığı görülüyor. Pekin'de toptan gıda pazarı Şinfadi kaynaklı vakaların artması nedeniyle kentteki alarm seviyesi yükseltilerek tüm okullarda eğitime ara verildi.

Öte yandan, Japonya'da açıklanan dış ticaret verilerine göre, ülkenin ihracatı mayısta yüzde 28,3 gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 değer kaybetti.

İKİNCİ DALGA ENDİŞELERİ VE EKONOMİK BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Yurt içinde, dün 111.875 puanla 6 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesini test eden BIST 100 endeksi, kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verse de günü, önceki kapanışa göre yüzde 1,26 değer kazancıyla 110.939,66 puandan tamamladı. Dün 6,8422'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,8350'den işlem görüyor.

Analistler, piyasalardaki en kötünün geride kaldığını fiyatlama eğiliminin devam etmesine karşın salgında ikinci dalga endişeleri ve ekonomiye ilişkin belirsizliklerin risk unsuru olarak gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Buna bağlı olarak Pekin'deki gelişmeler ve genel olarak Kovid-19'a ilişkin haber akışının piyasalarda sert dalgalanmalara neden olabileceğine dikkati çeken analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri başta olmak üzere veri gündeminin de takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadeli yeni hedefin 116.000 seviyesi olacağını belirterek, gün içi işlemlerde ise 112.000 direncinin öne çıktığını kaydetti.

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

17 Haziran tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

17 Haziran tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

17 HAZİRAN 2020 DOLAR KURU NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 6,8380 liradan alınan dolar, 6,8400 liradan satılıyor

17 HAZİRAN 2020 2020 EURO NE KADAR?

7,7110 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,7130 lira olarak belirlendi.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1870’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 18 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi.

Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.