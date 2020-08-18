Dolar kuru ne kadar oldu? (18 Ağustos 2020 dolar - euro fiyatları )

Geçtiğimiz hafta rekor kıran dolar ve avro kurunda yükseliş sürüyor. Piyasalar bu yükselişin ne kadar süreceğini bilmezken gözler hafta içinde yapılacak olan Merkez Bankasının Para Politikaları Kurulu Toplantısına çevrildi. Öte yandan piyasaların bugün takip edeceği önemli bir veri bulunmuyor. Küresel piyasalar ise dalgalı bir seyirle yön arayışı içerisinde. Ayrıca, ABD ile Çin arasındaki gerilim ve ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin veri ve açıklamalar gündemin odağında bulunuyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in dün açıklanan değerlendirmesinde, küresel ticaretin toparlanma belirtileri gösterdiği, ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın yeni riskler oluşturduğu kaydedildi.

ONS ALTIN'DA YÜKSELİŞ

Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışının da zayıflaması ile dün, dünya borsalarında iç dinamiklerin etkili olduğu ve altının ons fiyatının yüzde 2 yükselerek 1.985 dolara çıktığı görüldü. Ons altın, yükseliş eğilimini Asya piyasaları ile bugüne de taşıyarak 1.990 doların üzerine çıktı ve geçen haftaki kayıplarının önemli bir kısmını telafi etti.

ABD'de, eski Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) çalışanı bir kişinin, Çin'e "gizli bilgi verme" suçlamasıyla gözaltına alınmasının yanı sıra Başkan Donald Trump'ın, faaliyetlerini Çin'den ABD'ye getiren şirketlere vergi indirimi uygulayacaklarını açıklaması ve Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin Amerikan teknolojisine erişimini engellemeyi amaçlayan kısıtlamalarını artırarak, şirketin 38 iştirakini ekonomik kara listeye alması, Çin ile gerilimin artabileceği endişelerine neden oldu.

NEW YORK BORSALARINDA KARIŞIK SEYİR İZLENİYOR

Dün New York borsasında, teşvik paketine ilişkin belirsizlik ile ABD ve Çin arasındaki gerilime dair endişelerin etkisiyle karışık bir seyir izledi. Dow Jones endeksi yüzde 0,31 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,27 ve Nasdaq endeksi yüzde 1 yükseldi.

Avrupa borsalarında ise iki işlem günü devam eden satıcılı seyrin ardından dün etkisini artıran tepki alımlarıyla endekslerde sınırlı da olsa yükselişler görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,15, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61 değer kazandı.

Avro/dolar paritesi ise yükseliş eğilimini üst üste 5. işlem gününe taşıyarak 1,1872'ye çıkması sonrası bugün de Asya piyasalarında analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1,19 seviyesini test ediyor. Bugün Avrupa Birliği maliye bakanlarının gerçekleştireceği toplantıdan çıkacak haberlerin parite üzerinde etkili olması bekleniyor.

Bugün, Asya borsalarında veri gündeminin de sakin olmasının etkisiyle karışık bir seyir izlendi. Çin'de, dün Merkez Bankası'nın likidite desteği ile alıcılı seyreden borsada, bugün de yükseliş eğilimi korundu. Kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kazanırken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 değer kaybetti.

YURT İÇİNDE VERİ GÜNDEMİ SAKİN

Yurt içinde, dün dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, yüzde 0,22 değer kazancıyla günü 1.086,20 puandan tamamladı. Dün 7,3831'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,3850 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.070 puanın destek, 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ABD ile Çin arasındaki gerilim ve Kovid-19 tedavisine yönelik haber akışı ile başta Doğu Akdeniz olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, açıklanan ilk yarı finansal sonuçları nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin de arttığını bildirdi.

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

18 Ağustos tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

18 Ağustos tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

18 AĞUSTOS 2020 DOLAR KURU NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 7,3860 liradan alınan dolar, 7,3880 liradan satılıyor.

18 AĞUSTOS 2020 2020 EURO NE KADAR?

8,7860 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,7880 lira olarak belirlendi.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1870’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 18 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi.

Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.