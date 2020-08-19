Dolar kuru ne kadar oldu? (19 Ağustos 2020 dolar - euro fiyatları )

Geçtiğimiz hafta rekor kıran dolar ve avro kurunda yükseliş sürüyor. Piyasalar bu yükselişin ne kadar süreceğini bilmezken gözler Merkez Bankasının yarın yapacağı Para Politikaları Kurulu Toplantısına çevrildi. İç piyasalar bugün bugün özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'ndeki enflasyon verilerini izleyecek. Küresel piyasalar ise karışık bir seyir izliyor. Öte yandan bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları takip edilecek.

Bugün yayımlanacak Fed'in Açık Piyasa Komitesinin 28-29 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları, gelecek dönem para politikasının seyri hakkında ipuçları içerebileceği beklentileriyle yatırımcıların odağında bulunuyor.

Dün açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerden iyi gelmesinin yanı sıra şirket bilançolarının etkisiyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin arttığı New York borsasında, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri günü rekor seviyelerde tamamlarken, Dow Jones endeksi değer kaybetti.

Dow Jones endeksinin, yüzde 0,24 gerilediği günde, S&P 500 endeksi yüzde 0,22 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,73 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, ülkede konut başlangıçları, temmuzda piyasa beklentilerini geride bırakarak aylık yüzde 22,6 artışla 1 milyon 496 bine, inşaat izinleri ise yüzde 18,8 artarak 1 milyon 495 bine yükseldi.

ABD'DE BİDEN'İN ADAYLIĞI SİYASET GÜNDEMİNİ ETKİLYECEK

Analistler, ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesinde, dünkü Demokrat Parti Kurultayında, parti delegelerinin Joe Biden'ı resmen partinin başkan adayı olarak göstermesi sonrası siyasi gündemin daha da hareketlenmesinin beklendiğini bildirdi.

Cumhuriyetçi Partinin de gerçekleştireceği kongre sonrasında, Trump'ın başkan adaylığının 27 Ağustos'ta resmen ilan edilmesi bekleniyor.

Avrupa tarafında, Avrupa Merkez Bankası (ECB), Kuzey Makedonya Merkez Bankası için 400 milyon, San Marino Merkez Bankası için ise 100 milyon avroluk repo imkanı açtığını duyururken, Almanya'da açıklanan verilere göre, ülkede toplam istihdam, yılın ikinci çeyreğinde Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990'dan sonraki en yüksek düşüşünü gerçekleştirerek yüzde 1,4 azalışla 44 milyon 666 bin kişiye geriledi.

Bu gelişmelerle dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,30, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,83 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,68 değer kaybetti.

Bugün, Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi. ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceği endişeleri ile kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyrederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 değer kazandı.

Altının ons fiyatı ise dün 2.000 doların üzerini test etmesi sonrası bugün Asya piyasalarında düşüşe geçerek 1.986 dolara geriledi.

BORSA İSTANBUL DÜNÜ 0,58 DEĞER KAZANARAK KAPATTI

Yurt içinde, dün alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi yüzde 0,58 değer kazanarak günü 1.092,46 puandan tamamladı. Dün 7,3740'tan kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,3770 seviyesinde işlem görüyor.

İÇ PİYASALAR YOĞUN VERİ GÜNDEMİNİ İZLEYECEK

Bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Analistler, ayrıca ABD ile Çin arasındaki gerilme ilişkin taraflardan gelebilecek açıklamalar, yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

19 Ağustos tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

19 Ağustos tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

19 AĞUSTOS 2020 DOLAR KURU NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 7,3800 liradan alınan dolar, 7,3820 liradan satılıyor.

19 AĞUSTOS 2020 2020 EURO NE KADAR?

8,8100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,8120 lira olarak belirlendi.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1870’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 18 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi.

Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.