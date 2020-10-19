Geçtiğimiz hafta 7,90 seviyelerinde seyreden dolar kurunda, 9,28 TL seviyelerinde seyreden euro kurundaki düşüş sürüyor. Piyasalarında odağında bugün takip edilecek önemli bir veri bulunmazken, gözler şimdiden Merkez Bankasının hafta içinde açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Döviz kurlarındaki son durum merak ediliyor. Bu kapsamda Bir dolar kaç TL? Bir euro kaç TL? Dolar ve euro ne kadar 19 Ekim 2020 ? sorularının cevapları merak ediliyor. İşte detaylar...

BİR DOLAR KAÇ TL?

Dolar, düne göre yüzde -0.35 değişim gösterdi. Dolar alış kuru 7.9023 TL, Dolar satış kuru 7.9087TL’dir.

BİR EURO KAÇ TL?

Euro düne göre yüzde -0.39 değişim gösterdi. Euro alış kuru 9.255 TL, Euro satış kuru 9.2652 TL’dir.

19 EKİM 2020 DOLAR KURU NE KADAR OLDU?

Dolar kuru haftanın dördüncü gününde serbest piyasada 7,9250 liradan alınıyor, 7,9270 liradan satılıyor. Cuma kapanışta doların satış fiyatı 7,9040 lira olmuştu.

19 EKİM 2020 EURO NE KADAR?

Serbest piyasada 9,2810 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 9,2830 lira olarak belirlendi. Cuma günü kapanışta euronun satış fiyatı 9,2710 lira olmuştu.

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

19 Ekim tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

19 Ekim tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

DOLAR NE OLUR UZMAN YORUMLARI?

Araştırma uzmanı Eda Karadağ, dolar kurundaki son durumu şöyle yorumladı:

"Forex piyasasında DolarTL 7.91 seviyesinde seyrediyor. Bugün yurt içinde takip edilecek önemli bir veri bulunmuyor. Ancak bu haftanın ön plana çıkacak gelişmesi 22 Ekim’de gerçekleşecek TCMB faiz kararı olacak. Piyasadaki genel beklenti faizin 200 baz puan artması. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %12.26 seviyesinde bulunuyor. Merkez Bankası fonlama faiz oranını sıkılaştırarak hali hazırda 200 baz puan faiz artırımına gitti. Merkezin bu toplantıda beklentilerin üzerinde, piyasanın bir adım önünde hareket etmesi kurda 7.50 seviyelerinin altındaki gerilemeyi tetikleyebilir. Buna karşın Merkezin faizlerde değişikliğe gitmemesi TL’yi zayıflatabilir. Hafta sonu Karadeniz’deki Doğalgaz rezervine 85 milyar metreküp daha eklendiği açıklandı. Piyasalar için olumlu olduğunu ancak etkisinin sınırlı olduğunu düşünüyoruz. Bugün IMF’in yıllık toplantısında Powell’ın konuşma yapması bekleniyor."

PİYASALARIN GÜNDEMİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü Fatih sondaj gemisinde incelemelerde bulunmasının ardından yaptığı açıklamada, "Test, analiz ve detaylı mühendislik çalışmaları sonunda keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi. Böylece Sakarya sahasının Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu." ifadelerini kullandı. Karadeniz'de keşfedilen rezervin Türkiye'nin bugüne kadarki en büyük hidrokarbon kaynağı olduğunu belirten Erdoğan, "Devamının da geleceğine inandığım bu keşiflerle inşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığı önemli ölçüde azalacaktır." dedi.

Analistler bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, hafta genelinde ise TCMB faiz kararı, ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin izleneceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.150 puanın destek, 1.200 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans'ın TCMB'nin 22 Ekim Perşembe günü gerçekleştireceği PPK toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılacağını öngördü. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 100 baz puan ila 200 baz puan arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 12,25 olurken, beklentiler yüzde 11,75 ile yüzde 15 arasında yer aldı.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1770’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 16 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi.

Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.