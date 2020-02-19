Yeni haftaya 6 TL üzerinde başlayan dolar kuru, bugün itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararını odaklandı. Piyasalar ayrıca Amerikan Merkez Bankasının (FED) akşam saatlerinde açıklayacağı faiz kararını da açıklayacak.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,0690 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5520 lira olmuştu.

Kapalıçarşı'da 6,0650 liradan alınan dolar, 6,0670 liradan satılıyor. 6,5500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5520 lira olarak belirlendi.

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini aşarken, ülkede kesinleşen vaka sayısı 11 bin 977'sinin durumu ciddi olmak üzere 74 bin 185’e çıktı.

Koronavirüs salgınında ölüm ve vaka sayılarındaki artışın ivme kaybetmesine karşın salgının Çin başta olmak üzere küresel ekonomi üzerindeki etkileri artık daha yüksek sesle tartışılıyor. Geçen hafta Çin'in 2020 büyüme tahminini yüzde 5,8'den yüzde 5,2'ye çeken uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, dünkü raporunda ise salgınının tüm Asya-Pasifik bölgesinde ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği uyarısında bulundu.

BORSALAR KARIŞIK BİR SEYİR İZLİYOR

Bu gelişmelere karşın başlıca ekonomi yönetimlerinin destekleri ve merkez bankalarının faiz indirimlerine devam etmesi ile piyasalardaki satış baskılarının sınırlı kaldığını ifade eden analistler, borsaların da iç dinamiklerle karışık bir seyir izlediğini bildirdi.

ABD'de, dün Apple'ın, yılın ilk çeyreğinde satış hedeflerine ulaşamayabileceğini açıklaması sonrası Dow Jones endeksi yüzde 0,56 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,29 değer kaybederken, Nasdaq endeksi, günü bir önceki kapanışın hemen üzerinde tamamladı.

Dün açıklanan New York Fed imalat endeksinin beklentilerden güçlü artarak son 9 ayın zirvesine çıkması ABD ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret ederken, Almanya'dan negatif makroekonomik veriler gelmeye devam etti.

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) tarafından yayımlanan Almanya'ya ilişkin cari durum ve beklenti endeksleri, tahminlerin belirgin bir şekilde altında kaldı.

Veri sonrası pay piyasalarında ve avroda değer kayıpları görüldü. Avro/dolar paritesi, dün yüzde 0,35 gerileyerek şubat başından bu yana içinde bulunduğu düşüş trendi içindeki hareketini sürdürdü ve 1,0786 ile Nisan 2017'den beri en düşük seviyesini gördü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,75, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,69 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 değer kaybetti.

Bugün Asya piyasalarında koronavirüs salgınına ilişkin vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesinin de etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor. Petrol fiyatları ile borsalarda yükseliş yaşanırken, altının ons fiyatı yatay seyrediyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kazandı.

DOLAR YATAY SEYİRDE DEVAM EDİYOR

Yurt içinde, dün ABD ve Avrupa borsalarındaki düşüşe paralel gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,01 azalışla 119.574,10 puandan tamamladı. Dolar/TL ise uluslararası piyasalarda diğer para birimleri karşısında değerlenen dolara paralel dün yüzde 0,3 yükselerek 6,0670'ten kapanması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyrediyor.

Doların başlıca gelişmiş ülke para birimlerine karşı değerini takip etmek için kullanılan dolar endeksi, dün yüzde 0,44 artarak son 20 ayın zirvesi olan 99,5'e çıktı.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısından gelecek faiz kararı, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 118.200 seviyesinin destek, 121.000 ve 122.500'ün direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, dolar/TL'de ise 6,07 ve 6,10 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

DOLAR KURU NE KADAR OLDU? 19 ŞUBAT 2020

Dolar Kuru bugün itibariyle, alışta 6.0687 TL, satışta 6.07 TL seviyesinde bulunuyor.

EURO NE KADAR? 19 ŞUBAT 2020

Euro Kuru bugün itibariyle, alışta 6.5508 TL, satışta 6.5546 TL seviyesinde bulunuyor.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1770’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 16 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi.

Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.