Geçtiğimiz hafta 7,90 seviyelerinde seyreden dolar kurunda, 9,28 TL seviyelerinde seyreden euro kurundaki düşüş sürüyor. Piyasalarında odağında bugün takip edilecek önemli bir veri bulunmazken, gözler şimdiden Merkez Bankasının hafta içinde açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Döviz kurlarındaki son durum merak ediliyor. Bu kapsamda Bir dolar kaç TL? Bir euro kaç TL? Dolar ve euro ne kadar 20 Ekim 2020 ? sorularının cevapları merak ediliyor. İşte detaylar...

BİR DOLAR KAÇ TL?

Dolar, düne göre yüzde 0.28 değişim gösterdi. Dolar alış kuru 7.8971 TL, Dolar satış kuru 7.9048 TL’dir.

BİR EURO KAÇ TL?

Euro düne göre yüzde 0.35 değişim gösterdi. Euro alış kuru 9.3041 TL, Euro satış kuru 9.3117 TL’dir.

20 EKİM 2020 DOLAR KURU NE KADAR OLDU?

Dolar kuru haftanın dördüncü gününde serbest piyasada güne düşüşle başladı. Dolar, 7,8920 liradan alınıyor, 7,9270 liradan satılıyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8910 lira olmuştu.

20 EKİM 2020 EURO NE KADAR?

Serbest piyasada 9,2960 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 9,2980 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta euronun satış fiyatı 9,2930 lira olmuştu.

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

20 Ekim tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

20 Ekim tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

DOLAR NE OLUR UZMAN YORUMLARI?

Araştırma uzmanı Eda Karadağ, dolar kurundaki son durumu şöyle yorumladı:

"Dolar TL, Forex piyasasında 7.90 seviyesinin altına geriledi. Bu sabah işlemler 7.88 seviyesinde işlemler geçiyor. 22 Ekim’deki TCMB faiz kararına ilişkin faiz artım beklentileri güçlenmeye ve satın alınmaya başlanmış görünüyor. Piyasadaki ortak kanı faizin yaklaşık 200 baz puana yakın seviyede artırılacağı yönünde. Hali hazırda ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 12.39 ile piyasa faizlerde sıkılaşmaya devam ediyor. Faiz kararına kadar olan süreçte sakin bekleyiş devam edebilir. Dış tarafta ise ekonomik destek paketine Yönelik belirsizlik doların değer kaybetmesine önemli ölçüde zemin hazırladı. Bu sabah GOP’lar dolara karşı yataya yakın pozitif seyrediyor. Kurda daha sakin seyirler izlememize karşın hassasiyet tam olarak bitmiş değil."

PİYASALARIN GÜNDEMİ

Yurt içinde dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bankacılık hisseleri öncülüğünde günü yüzde 1,06 artışla 1.205,37 puandan tamamladı ve 8 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dolar/TL ise dün 7,87 ile son bir haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün 7,89 seviyelerinde hareket ediyor.

Analistler, ABD'de teşvik paketi ve seçimlere ilişkin haber akışının pay piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini, yurt içi piyasaların ise pozitif tarafta ayrıştığını söyledi.

Kovid-19 vaka sayıları ve alınan önlemlerin yanı sıra jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağında bulunduğunu aktaran analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, Hazine ihalelerinin izleneceğini, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıç verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.215 puanın üzerinde kapanışlar gerçekleştirilmesi durumunda 1.240 puan seviyelerinin gündeme gelebileceğini belirterek, 1.180 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1770’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 16 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi.

Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.