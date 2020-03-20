Dolar kuru ne kadar oldu? (20 Mart 2020 dolar - euro fiyatları )

Koronavirüs vaka sayısının artması iç piyasalarda tedirginliğe neden olurken İstanbul serbest piyasada dolar 6,5190 liradan, avro 7,0050 liradan güne başladı.Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,5360 lira, avronun satış fiyatı ise 7,0620 lira olmuştu.

ABD'de, New York genelinde 4 bin 152 yeni Kovid-19 vakası ve 27 ölüm tespit edilmesi ve California eyaletinde salgın nedeniyle eyalet genelinde ‘evde kalma emri’nin çıkarılması sonrası ABD Başkanı Donald Trump, virüs ile mücadele için yardım fonu açmayı planladıklarını bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların likidite konusunda sorun yaşamaması için birbiri ardına adımlar atarken, dün faiz indirimi kervanına İngiltere Merkez Bankası (BoE) da katıldı. Fed, dün küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanmasını güvence altına almak için dünyanın büyük merkez bankalarının ardından 9 merkez bankasıyla daha yeni swap hatları oluşturma kararı aldı.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) varlık alım programı tutarını artırarak 750 milyar avroluk parasal genişlemeye gitmesi sonrası dün BoE de son 10 günde gerçekleştirdiği ikinci olağanüstü toplantıyla, politika faizini 15 baz puan indirerek yüzde 0,10’a düşürdü ve varlık alımlarını da 200 milyar sterlin artırdı.

PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Bu gelişmelerden destek bulan pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlenirken, petrol fiyatları da yükselişe geçti. Brent petrolün varil fiyatı dün yaklaşık yüzde 7 artışla 27,8 dolara çıkması sonrası bugün Asya piyasalarında 28,5 dolardan işlem görüyor.

Dün ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 0,95, S&P 500 endeksi yüzde 0,47 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,3 değer kazandı.

Avrupa borsalarında yükselişin daha belirgin olması dikkati çekti. Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,00, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,4 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,68 yükseliş kaydetti.

Bugün, son 10 işlem gününde yaklaşık yüzde 30 değer kaybeden Güney Kore'de Kospi endeksi, etkisini artıran tepki alımlarıyla kapanışa yakın yüzde 5 değer kazandı. Japonya borsalarında resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmezken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 yükseldi.

Yurt içinde, dün 84.000-87.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,45 azalışla 85.195,39 puandan tamamladı. Dün 6,5497 ile Eylül 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gören dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,5170 seviyesinde işlem görüyor.

VAKA SAYISININ ARTMASI YATIRIMCILARIN ODAĞINDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün Kovid-19 salgınına ilişkin yaptığı açıklamada, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, vaka sayısının ise 359'a ulaştığını bildirdi.

Analistler, vaka sayısındaki artış hızının tedirginlikleri artırdığını belirterek, konuyla ilgili gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunmaya devam edeceğini söyledi.

Ekonomi yönetimlerinin aldığı tedbirlerle piyasalarda tepki alımlarının güçlenmesinin beklenebileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda tepki yükselişinin kısa vadeli trende dönüşebileceğini vurguladı.

Analistler, dolar/TL'de ise 6,5750 seviyesinin direnç konumunda olduğunu belirterek, bugünün veri gündeminin görece zayıf olduğunu kaydetti.

20 Mart tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

20 Mart tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

DOLAR KURU NE KADAR OLDU? 20 MART 2020

Kapalıçarşı'da 6,5170 liradan alınan dolar, 6,5190 liradan satılıyor.

EURO NE KADAR? 20 MART 2020

7,0030 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,0050 lira olarak belirlendi.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1870’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 18 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi.

Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.