Geçtiğimiz hafta 7,90 seviyelerinde seyreden dolar kurunda düşüş başladı. 9,28 TL seviyelerinde seyreden euro kurunda ise sürüyor. Piyasalarında odağında bugün takip edilecek önemli bir veri bulunmazken, gözler şimdiden Merkez Bankasının yarın açıklayacağı PPK toplantısından çıkacak faiz kararına çevrildi. Döviz kurlarındaki son durum merak ediliyor. Bu kapsamda Bir dolar kaç TL? Bir euro kaç TL? Dolar ve euro ne kadar 21 Ekim 2020 ? sorularının cevapları merak ediliyor. İşte detaylar...

BİR DOLAR KAÇ TL?

Dolar, düne göre değişim göstermedi. Dolar alış kuru 7.8635 TL, Dolar satış kuru 7.8686 TL’dir.

BİR EURO KAÇ TL?

Euro düne göre yüzde 0.28 değişim gösterdi. Euro alış kuru 9.3216 TL, Euro satış kuru 9.3301 TL’dir.

21 EKİM 2020 DOLAR KURU NE KADAR OLDU?

Dolar kuru haftanın dördüncü gününde serbest piyasada güne düşüşle başladı. Dolar, 7,8650 liradan alınıyor, 7,8670 liradan satılıyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8760 lira olmuştu.

21 EKİM 2020 EURO NE KADAR?

Serbest piyasada 9,3200 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 9,3220 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta euronun satış fiyatı 9,3210 lira olmuştu.

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

21 Ekim tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

21 Ekim tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

DOLAR NE OLUR UZMAN YORUMLARI?

Murat Akyol,dolar kurundaki son durumu şöyle yorumladı:

"TL, PPK toplantısı öncesinde iyimser seyrediyor. Küresel risk iştahının güçlü seyrediyor oluşu gelişmekte olan ülke para birimlerinin dün dolar karşısında ağırlıklı olarak iyimser bir performans sergilemesini sağlarken USD/TL’nin 7,90’ın altını test ettiğini görüyoruz. Fonlama maliyetinin mevcut seyri TCMB’nin bir kez daha faiz artırımına gidebileceğine yönelik güçlü sinyaller verirken bunun gerçekleşmesi durumunda gerek reel faizin pozitife dönmesi gerekse GLP’nin gelebileceği seviyelerin TCMB’nin hareket alanını genişletecek olması TL’nin kırılganlığının daha da azalmasını sağlayacaktır. Bu kapsamda hafta içinde kurun aşağı yönlü denemelerine devam etmesinin şaşırtıcı olmayacağını düşünüyoruz."

PİYASALARIN GÜNDEMİ

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,42 artışla 1.210,41 puandan tamamlayarak 8,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dolar/TL ise dün 7,8570 ile yaklaşık bir haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün 7,8670 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerini, ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda 2 Kasım itibarıyla başlatacaklarını bildirdi.

Analistler, ABD'de teşvik paketi ve seçimlere ilişkin haber akışının pay piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, yurt içi piyasaların ise pozitif tarafta ayrıştığını söyledi.

Kovid-19 vaka sayıları ve alınan önlemlerin yanı sıra jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağında bulunduğunu aktaran analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Fed Bej Kitap Raporu ile ECB Başkanı Lagarde'nin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1770’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 16 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi.

Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.