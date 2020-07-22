Dolar kuru ne kadar oldu? (21 Temmuz 2020 dolar - euro fiyatları )

Koronavirüs salgını nedeniyle serbest piyasalarda dolar ve avro kurunun yükselişi bir nebzede olsa dururken bugün yurt içinde piyasaların takip edeceği önemli bir veri bulunmuyor. Öte yandan yarın Merkez Bankasının açıklayacağı faiz kararı piyasaların odağında yer alıyor. Küresel piyasalarda ise dalgalı bir seyir hakim durumda.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşı çalışmalarındaki olumlu gelişmeler ve ekonomi yönetimlerinin desteklerinin pozitif etkilerine karşın belirsizliklerin sürmesi, pay piyasalarının karışık bir seyir izlemesine neden oluyor.

ABD'de dün açıklanan finansal sonuçlara göre IBM, Coca-Cola, Lockheed Martin ve Philip Morris gibi şirketlerin ikinci çeyrek bilançolarının beklenenden iyi gelmesiyle güne yükselişle başlayan New York borsasında, hisse ve sektör bazlı hareketler etkili oldu.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,60 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,17 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,81 düşüş kaydetti.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI KORKUTTU

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki Kovid-19 salgınına ilişkin, "Bu salgın ne yazık ki daha iyi bir hal almadan önce daha da kötüleşecek." ifadesini kullanarak konuya ilişkin iyimserliği törpülese de aşı ve tedavi geliştirme konusunda ilerleme kaydedildiğini söylemesi dikkati çekti.

Avrupa tarafında, Avrupa Birliği üyesi 27 ülke liderinin, Kovid-19 salgınının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma programında anlaşmaya varması sonrası pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlenirken, avro da dolar karşısında yükselişini sürdürdü.

Avro/dolar paritesi 1,1549 ile Ocak 2019'dan bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda 1,1540 seviyesinde dengelendi.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,96, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

Bugün Asya piyasalarında, altın fiyatının yükseliş eğilimini sürdürdüğü, pay piyasalarının ise karışık bir seyir izlediği görülüyor. Altının ons fiyatı 1.866 dolarla Eylül 2011'en bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Ons altın, 2011'de 1.921 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 yükseldi.

BİST 100 ENDEKSİ DÜŞÜŞE GEÇTİ

Yurt içinde, dün 120.585,55 puanla 17 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçti. Bir önceki kapanışa göre yüzde 1,04 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 118.042,00 puandan tamamladı.

Analistler, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 117.000 seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 121.000 puanın direnç olarak öne çıktığını söyledi.

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

21 Temmuz tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

21 Temmuz tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

21 TEMMUZ 2020 DOLAR KURU NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 6,8350 liradan alınan dolar, 6,8370 liradan satılıyor.

21 TEMMUZ 2020 2020 EURO NE KADAR?

7,8900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,8920 lira olarak belirlendi.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1870’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 18 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi.

Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.