Dolar kuru ne kadar oldu? (22 Mayıs 2020 dolar - euro fiyatları )

Koronavirüsün dünya üzerinde etkisini artırarak sürdürmesi ülke ekonomilerini etkilemeyi sürdürürken İstanbul serbest piyasada dolar 6,7920 liradan, 7,4220 liradan güne başladı. Dün kapanışta doların satış fiyatı 6,7990 lira, avronun satış fiyatı ise 7,4650 lira olmuştu.

Küresel piyasalar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkileri ve ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceğine ilişkin endişelerle negatif seyrediyor.

VAKA SAYISI 5 MİLYONU GEÇTİ

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşanların sayısı 5 milyon 150 bini aşarken, artış hızındaki yavaşlama ve ekonomilerin yeniden açılmaya başlaması ile oluşan iyimserlik, makroekonomik veri ve haber akışı ile yerini tekrar endişeye bıraktı.

Çin'in Ulusal Halk Kongresinin (NPC), Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hükümet karşıtı gruplarla etkin mücadelede ulusal güvenliği güçlendiren mevzuat çıkarmasına izin verecek bir karar tasarısı sunacağını bildirmesi Batı ile Çin arasında yeni bir gerilim konusunun ortaya çıkmasına neden oldu.

Çin'deki bu girişimin, geçen yıl aylarca demokrasi yanlısı protestolara sahne olan Hong Kong'da ve uluslararası alanda tepkiye yol açması beklenirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla tekrar gündeme gelen ABD-Çin gerilimine ilişkin endişelerin artmasına da neden oldu.

Öte yandan, dünkü konuşmasında Kovid-19 salgını nedeniyle tamamen yeni bir belirsizlik seviyesiyle karşı karşıya olunduğunu belirten ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, benzeri olmayan ekonomik gerilemenin ortasında olunduğunu söylemesi, piyasalarda en kötünün geride kaldığı iyimserliğini törpüledi.

Bu gelişmeler ve ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının, 16 Mayıs ile biten haftada beklentileri aşarak 2 milyon 438 bine çıkması sonrası Dow Jones endeksi 0,41, S&P 500 endeksi yüzde 0,78 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,97 değer kaybetti.

Dün Almanya'da açıklanan bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI), Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin gevşetilmesiyle mayısta 31,4 puana yükselerek son iki ayın en yükseğine ulaşmasına karşın DAX endeksi yüzde 1,41 değer kaybetti. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,86, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,15 geriledi.

Bugün Hindistan Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) destekleyici adımlara devam etmesine karşın Asya borsalarında da negatif bir seyir izleniyor. BoJ, KOBİ'lerin finansmanını desteklemeye yönelik yaklaşık 30 trilyon yenlik faizsiz ve teminatsız kredi fonunu devreye alırken, Hindistan Merkez Bankası politika faizini 40 baz puan azaltarak yüzde 4'e çekti.

MERKEZ BANKASI DOKUZUNCU KEZ FAİZ İNDİRDİ

Bu gelişmelere karşın kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,7, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 8,25'e çekmesi sonrası Borsa İstanbul'da alıcılı bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi günü yüzde 0,48 artışla 102.648,93 puandan tamamladı. Dün 6,7981'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,7920 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Kovid-19 salgını ve ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 105.000 direncinin gündeme gelebileceğini, 100.000 puanın destek olarak öne çıktığını ifade etti.

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

22 Mayıs tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

22 Mayıs tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

22 MAYIS 2020 DOLAR KURU NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 6,7900 liradan alınan dolar, 6,7920 liradan satılıyor.

22 MAYIS 2020 EURO NE KADAR?

7,4200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,4220 lira olarak belirlendi.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1870’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 18 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi.

Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.