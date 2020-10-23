Geçtiğimiz hafta rekor kıran dolar ve euro kurunda son günlerde yaşanan düşüş sürüyor. Piyasalar bugün Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu. Döviz kurlarındaki son durum merak ediliyor. Bu kapsamda Bir dolar kaç TL? Bir euro kaç TL? Dolar ve euro ne kadar 22 Ekim 2020 ? sorularının cevapları merak ediliyor. İşte detaylar...

BİR DOLAR KAÇ TL?

Dolar, düne göre yüzde 0.2 değişim gösterdi. Dolar alış kuru 7.9513 TL, Dolar satış kuru 7.9562 TL’dir.

BİR EURO KAÇ TL?

Euro düne göre yüzde -0.03 değişim gösterdi. Euro alış kuru 9.3837 TL, Euro satış kuru 9.3929 TL’dir.

23 EKİM 2020 DOLAR KURU NE KADAR OLDU?

Dolar kuru haftanın dördüncü gününde serbest piyasada güne düşüşle başladı. Dolar, 7,9500 liradan alınıyor, 7,9520 liradan satılıyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9240 lira olmuştu.

900 DOLAR KAÇ TL?

900 dolar saat 09.25 itibariyle güncel kura göre 7 bin 145,55 TL'dir.

23 EKİM 2020 EURO NE KADAR?

Serbest piyasada 9,3860 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 9,3880 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta euronun satış fiyatı 9,3750 lira olmuştu.

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

23 Ekim tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

23 Ekim tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

PİYASALARIN GÜNDEMİ

Yurt içinde, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini sabit tutmasına karşın Geç Likidite Penceresi faizi ile gecelik borç verme faizi arasındaki farkı 150 baz puandan 300 baz puana çıkarması dikkati çekti.

Dün BIST 100 endeksi günü yüzde 1,09 değer kaybıyla 1.198,32 puandan tamamlarken, 7,9373'ten kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalar arası piyasanın açılışında 7,9520 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin izleneceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.180 puanın destek, 1.225 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1770’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 16 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi.

Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.