Dolar kuru ne kadar oldu? (23 Mart 2020 dolar - euro fiyatları )

Geçtiğimiz haftayı 6,55 den kapatan dolar kuru yeni haftaya da aynı düzeyde başladı. Euro kuru ise güne 7,0600 liradan başladı.Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,5500 lira, avronun satış fiyatı ise 7,0210 lira olmuştu.

Kovid-19 salgınının başladığı Çin'de vaka sayısı neredeyse dururken, ABD ve Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde ölüm ve vaka sayılarındaki artış hızı, hem sosyal hem de ekonomiye etkileri bakımından endişelere neden oluyor.

Salgına ilişkin ekonomi yönetimleri ve merkez bankalarının attığı destekleyici adımlara karşın yatırımcıların riskten kaçınmaya devam etmesi dikkati çekiyor. Merkez bankaları, geçen hafta gündemin odağında salgının ekonomik etkilerini hafifletmek için faiz indirimleri, swap hatları ve tahvil alım programları ile tarihte görülmemiş şekilde destekleme hamleleri yaparken, mali politikaların da birbiri ardına devreye alındığı görülüyor.

Ekonomi yönetimi ve merkez bankalarının attığı adımlara karşın Kovid-19 salgınında dünya genelinde vaka sayısının 300 bini aşması ve özellikle ABD ile Avrupa'da salgının yayılma hızı, küresel ekonomiye ilişkin tahminlerin aşağı yönlü revize edilmesine neden oluyor.

Söz konusu gelişmelerle cuma günü New York borsasında satıcılı bir seyir izlenirken, dolar endeksi 101-103 bandında dalgalı hareket etmesinin ardından haftayı 102,4 seviyesinden tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı ise haftalık bazda yüzde 21 değer kaybederek endişelerin ne kadar derinleştiğine işaret etti. Petrol fiyatları, yeni haftaya da yaklaşık yüzde 4 düşüşle başladı.

Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 4,55, S&P 500 endeksi yüzde 4,34 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,79 değer kaybetti. Endekslerin vadeli işlem sözleşmeleri, yeni haftaya da sert düşüşle başladı ve şu dakikalarda yaklaşık yüzde 5 düşüş kaydetti.

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Avrupa'da ise cuma günü, ABD piyasalarındaki satıcılı seyir güçlenmeden kapanan borsalar günü yükselişle tamamladı. Almanya'da DAX endeksi yüzde 3,70, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,76 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 5,01 değer kazandı.

Küresel piyasaları etkisi altına alan negatif seyir Asya piyasaları ile yeni haftaya da taşındı. Japonya borsasının pozitif ayrıştığı günde kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 4,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 4,5 değer kaybetti. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 2 yükseldi.

Yurt içinde, cuma günü yüzde 0,70 değer kazanarak 85.795,79 puandan kapanış yapan BIST 100 endeksi, haftalık bazda ise yüzde 10,26 değer kaybetti. Cuma günü 6,5658'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,5630 seviyesinde işlem görüyor.

SALGINDAKİ GELİŞMELER PİYASALAR ÜZERİNDE ETKİLİ OLACAK

Analistler, Türkiye'de Kovid-19 salgınında ölüm ve vaka sayısının artmaya devam ettiğini, buna karşılık alınan tedbirlerin de birbiri ardına geldiğini ifade etti. Salgına ilişkin haber akışının piyasalar üzerinde etkili olmaya devam edeceğini belirten analistler, bu haftanın veri gündeminde ise PMI'ların öne çıktığını bildirdi.

Analistler, yarın dünya genelinde açıklanacak imalat ve hizmet sektörü PMI verilerinin, ekonominin gidişatı ile ilgili ipuçları verebileceğini belirterek, yurt içinde ise güven endeksleri ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini söyledi.

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Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 82.000 ve 80.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, dolar/TL'de ise 6,5750'nin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

23 Mart tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

23 Mart tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

DOLAR KURU NE KADAR OLDU? 23 MART 2020

Kapalıçarşı'da 6,5660 liradan alınan dolar, 6,5680 liradan satılıyor.

Altın fiyatları 23 Mart 2020 ne kadar oldu? İşte altın kurları

EURO NE KADAR? 23 MART 2020

7,0580 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,0600 lira olarak belirlendi.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1870’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 18 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi.

Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.