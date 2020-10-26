Dolar kuru ne kadar oldu? (26 Ekim 2020 Pazartesi dolar - euro fiyatları )

Geçtiğimiz hafta rekor kıran dolar ve euro kurunda yeni haftaya yükselişle başladı. Piyasaların takip edeceği önemli bir veri bulunmazken dolar rekor kırarak 8 TL'yi aştı. Bu kapsamda Bir dolar kaç TL? Bir euro kaç TL? Dolar ve euro ne kadar 26 Ekim 2020 Pazartesi ? sorularının cevapları merak ediliyor. İşte detaylar...

BİR DOLAR KAÇ TL?

Serbest piyasada dolar 8,0106 TL'de alınıyor, 8,018 TL'den ise satılıyor.

BİR EURO KAÇ TL?

Euro Cuma gününe göre yüzde 0.53 değişim gösterdi. Euro alış kuru 9.485 TL, satış kuru ise 9.4959 TL’dir.

26 EKİM 2020 DOLAR KURU NE KADAR OLDU?

Dolar kuru haftanın ilk gününe yükselişle başladı. Dolar saat 09.46 itibariyle 8,0179 liradan alınıyor, 7,0209 liradan satılıyor. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9652 lira olmuştu.

26 EKİM 2020 EURO NE KADAR?

Serbest piyasada 9,4916 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 9,5008 lira olarak belirlendi. Cuma günkü kapanışta euronun satış fiyatı 9,4475 lira olmuştu.

MERKEZ BANKASI DOLAR VE EURO KURU

Merkez Bankasının verilerine göre dolar 7.9379 TL'den alınıyor, 7.9522 TL'den satılıyor.

Euro kuru ise 9.3941 TL'den alınıyor, 9.4111 TL'den satılıyor.

CANLI DOLAR TAKİBİ

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

26 Ekim tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

26 Ekim tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

PİYASALARIN GÜNDEMİ

Yurt içinde, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini sabit tutmasına karşın Geç Likidite Penceresi faizi ile gecelik borç verme faizi arasındaki farkı 150 baz puandan 300 baz puana çıkarması dikkati çekti.

Dün BIST 100 endeksi günü yüzde 1,09 değer kaybıyla 1.198,32 puandan tamamlarken, 7,9373'ten kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalar arası piyasanın açılışında 7,9520 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin izleneceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.180 puanın destek, 1.225 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1770’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 16 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi.

Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.