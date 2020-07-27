Dolar kuru ne kadar oldu? (27 Temmuz 2020 dolar - euro fiyatları )

Küresel piyasalar ve iç piyasalarda koronavirüs salgının etkileri sürerken dolar kuru 6,80 seviyelerinde kalmayı sürdürüyor. Avro kuru ise 8 TL'den güne başladı. İç piyasalar Merkez Bankasının açıklayacağı Enflasyon Raporuna odaklanırken, küresel piyasalarda FED'in çarşamba açıklayacağı faiz kararı takip edilecek.

ABD ile Çin arasındaki gerilimin artarak devam edebileceğine yönelik endişeler yatırımcıları tedirgin etse de açıklanan şirket bilançoları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomi yönetimlerinin attığı destekleyici adımlar, pay piyasalarında satışların sınırlı kalmasını sağlıyor.

FED'İN KARARI YATIRIMCILARIN ODAĞINDA

ABD'de bu hafta Senato'da tartışılacak yeni teşvik paketi takip edilirken, Fed'in çarşamba günü sona erecek Açık Piyasa Komitesi toplantısında alınacak kararlar yatırımcıların odağında yer alıyor.

Geçen haftanın son işlem gününde Dow Jones endeksi yüzde 0,68, S&P 500 endeksi yüzde 0,62 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,94 değer kaybetti. Dolar ise ABD ile Çin arasındaki gerilimin etkisiyle diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybetmeye devam etti.

Dolar endeksi 93,84 ile Eylül 2018'den bu yana en düşük seviyeye gerilerken, altının ons fiyatı bugün Asya piyasalarında 1.945 dolarla rekor seviyeye çıktı.

Avrupa tarafında, cuma günü Kovid-19 salgınında ikinci dalga endişelerinin ağır basması ile pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlenirken, avro/dolar paritesi 1,17'nin üzerini test etti. Analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1,16 seviyesinin aşılması ile yükselişi ivme kazanan parite, şu dakikalarda 1,17'nin hemen üzerinde işlem görüyor.

Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,02, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,41 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,54 değer kaybetti.

Bugün Asya piyasalarında karışık bir seyir izleniyor. Altın ve gümüş başta olmak üzere değerli metal fiyatları hızlı bir şekilde yükselirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 değer kaybetti. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 yükseldi.

Yurt içinde, yeni haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul için tarihi gelişmelerden biri hayata geçecek. Bugün BIST 100 endeksi, güne iki sıfır atılmış olarak başlayacak. Cuma günü yüzde 0,14 değer kazanarak günü 119.201,63 puandan tamamlayan BIST 100 endeksinin bugünkü baz değeri 1.192,02 puan olacak.

Cuma günü 6,8483'ten kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,8450 seviyesinde işlem görüyor.

MERKEZ BANKASININ ENFLASYON RAPORU TAKİP EDİLECEK

Analistler, bu haftanın gündeminde, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) çarşamba günü açıklayacağı 2020'nin üçüncü Enflasyon Raporu, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra, perşembe ABD'de ve cuma günü Avro Bölgesinde büyüme verilerinin öne çıktığını ifade etti.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı, ABD-Çin arasındaki gerilim ve jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.170 puanın destek, 1.195 ve 1.210 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

27 Temmuz tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

27 Temmuz tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

27 TEMMUZ 2020 DOLAR KURU NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 6,8410 liradan alınan dolar, 6,8430 liradan satılıyor.

27 TEMMUZ 2020 2020 EURO NE KADAR?

8,0100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,0120 lira olarak belirlendi.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1870’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 18 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi.

Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.