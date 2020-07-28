Dolar kuru ne kadar oldu? (28 Temmuz 2020 dolar - euro fiyatları )

Küresel piyasalar ve iç piyasalarda koronavirüs salgının etkileri sürerken dolar kuru 6,80 seviyelerinde kalmayı sürdürüyor. Avro kuru dün olduğu gibi bugün de güne 8 TL'den güne başladı. İç piyasalarda bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken küresel piyasalar, bugün başlayacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesinde pozitif bir seyir izliyor.

ABD'de Cumhuriyetçi senatörlerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi teklifini ABD Senatosu'na sunması ve Kovid-19 aşısı ile ilgili gelişmeler, yarın açıklanacak Fed'in faiz kararı öncesinde pay piyasalarını destekliyor.

ABD'DE YENİ TEŞVİK PAKETİ İÇİN KARARI TRUMP VERECEK

ABD'de teşvik paketinin yasalaşması halinde önceki teşvik paketinde olduğu gibi Amerikan vatandaşlarına 1200 dolarlık doğrudan ödeme yapılması öngörülüyor. Söz konusu teklifte, küçük işletmelere yönelik Maaş Koruma Programı için 190 milyar dolar, mevsimsel ya da düşük gelirli alanlarda faaliyet gösteren işletmelere yönelik de 100 milyar dolarlık kaynak ayrılması hedefleniyor.

Senatoda görüşmelerin ardından oylanacak teklif yeterli çoğunluğun onayını alması durumunda Temsilciler Meclisi'ne sunulacak. Teklif, Temsilciler Meclisi'nde de kabul edilirse, yasalaşması için Başkan Donald Trump’ın onayına gönderilecek.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın ardından, Kovid-19'a karşı ikinci bir aşı adayının daha birkaç gün içinde son aşamaya geçeceğini duyurdu.

Bu gelişmeler ve açıklanan dayanıklı mal siparişlerinin haziranda beklentilerin üzerinde artış kaydetmesi sonrası dün New York borsası, Amazon, Alphabet ve Apple başta olmak üzere teknoloji hisseleri öncülüğünde yükseldi. Dow Jones endeksi yüzde 0,43, S&P 500 endeksi yüzde 0,74 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,67 değer kazandı.

Avrupa tarafında, dün ABD borsalarındaki alımların güçlenmesi öncesinde kapanan pay piyasalarında sınırlı düşüşler görüldü. Dün Almanya'da DAX endeksi yatay seyrederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti.

Avro/dolar paritesi ise, dün 1,1781 ile Eylül 2018'den bu yana en yüksek seviyesini görmesi sonrası bugün Asya piyasalarında 1,1730'a geriledi.

Bugün Asya piyasalarında, altın fiyatlarındaki sert dalgalanma dikkati çekerken, pay piyasalarında ise Japonya hariç yükseliş eğiliminin öne çıktığı görülüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 değer kazandı.

BORSA İSTANBUL'DA İKİ SIFIR ATILDI

Altının ons fiyatı 1.981 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesi sonrası etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçerek 1.935 dolar seviyesine geriledi.

Yurt içinde, endekslerden iki sıfır atılmasının ilk gününde BIST 100 endeksi, yüzde 0,31 değer kazanarak 1.195,67 puana çıkarken, işlem gören tüm hisselerin dahil edildiği BIST TÜM endeksi ise, yüzde 0,53 değer kazanarak 1.315,05 puanla kapanış rekorunu kırdı.

Dün akşam, piyasaların sığ olduğu zaman diliminde, düşük işlem hacmiyle 6,9620'yi gören dolar/TL, aynı hızla düşüşe geçerek 6,8650 seviyesinde dengelendi.

YURT İÇİNDE VERİ GÜNDEMİ SAKİN

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de tüketici güveni ve Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini bildirdi.

Yarın açıklanacak Fed kararları öncesinde, ABD'nin yeni teşvik paketine ilişkin gelişmeler, Kovid-19 tedavisine yönelik haber akışı ve açıklanacak ikinci çeyrek şirket bilançolarının gündemin odağındaki yerini koruduğunu dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.170 puanın destek, 1.210 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını söyledi.

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

28 Temmuz tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

28 Temmuz tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

28 TEMMUZ 2020 DOLAR KURU NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 6,8680 liradan alınan dolar, 6,8700 liradan satılıyor.

28 TEMMUZ 2020 2020 EURO NE KADAR?

8,0630 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,0650 lira olarak belirlendi.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1870’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 18 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi.

Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.