Dolar kuru ne kadar oldu? (29 Mayıs 2020 dolar - euro fiyatları )

Koronavirüsün dünya üzerinde etkisini artırarak sürdürmesi ülke ekonomilerini etkilemeyi sürdürürken İstanbul serbest piyasada dolar 6,8190 liradan, avro 7,5700 liradan güne başladı.Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8180 lira, avronun satış fiyatı ise 7,5300 lira olmuştu.

üresel piyasalarda ABD ile Çin arasında gerilim nedeniyle risk algısı artarken, yurt içinde bugün açıklanacak ilk çeyrek büyüme verisi takip edilecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamalar, ABD-Çin geriliminin artabileceği endişelerine neden olurken, açıklanan makroekonomik veriler de yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

ABD'de dün açıklanan ilk çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) verisi yüzde 5 ile beklentilerin üzerinde bir daralmaya işaret ederken, konut satışları ve işsizlik başvuruları verilerindeki negatif görünüm de devam etti.

Dün gün içinde pozitif bir seyir izleyen New York borsası, Trump'ın, Çin ile ilgili "mutlu olmadığını" belirterek, bugün bir basın toplantısı düzenleyeceğini söylemesinin ardından düşüşe geçti.

Dow Jones endeksi yüzde 0,58, S&P 500 endeksi yüzde 0,21 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti.

Analistler, Trump'ın açıklamasının, Çin Ulusal Halk Kongresinin (Ulusal Meclis), Hong Kong Özel İdari Bölgesinde uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası’nı kabul etmesinin ardından geldiğine dikkati çekerek, konuyla ilgili haber ve açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını bildirdi.

Avrupa tarafında, Trump'ın açıklamaları öncesi kapanan pay piyasalarında yükselişler görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,06, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,21 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,76 değer kazandı. Avro/dolar paritesindeki yükseliş eğiliminin sürmesi de dikkati çekti. Parite, dün yüzde 0,6 değer kazanmasının ardından bugün de yüzde 0,2'lik kazançla 1,11'in üzerine yerleşti.

Bugün Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ekonomik kurtarma paketi ile ilgili bir basın toplantısı düzenleneceğini anımsatan analistler, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları toplantısının da gündemde olduğunu söyledi.

ABD ile Çin arasındaki gelişmeler risk algısını artırsa da bugün Asya borsalarında sakin bir seyir izleniyor. Trump'ın yapacağı açıklamalar öncesinde endeksler genellikle yatay seyrederken, altının ons fiyatı yükseliş eğilimini korudu. Ons altın şu dakikalarda yüzde 0,2 artışla 1.722 dolardan işlem görürken, dolar/yen paritesi de yüzde 0,4 gerileyerek 107,2'ye indi.

İÇ PİYASALAR BÜYÜME VERİLERİNE ODAKLANDI

Yurt içinde, yükselişini üst üste 7'nci işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, gün içinde 106.000 puanın üzerini test etmesinin ardından yüzde 0,39'luk artışla 105.359,76 puandan kapanış yaptı. Dün 6,8146'dan günü tamamlayan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde ilk çeyrek büyüme ve dış ticaret istatistiklerinin, yurt dışında ise veri gündeminin dışında, Trump'ın basın toplantısı ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın takip edileceğini bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, GSYH'nin 1. çeyrekte yüzde 5,2 artmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin büyüme beklentileri, yüzde 4,4 ile yüzde 5,8 aralığında yer aldı.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 ve 109.5000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını dile getiren analistler, 102.000 ve 100.000'in destek konumuna geldiğini söyledi.

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

29 Mayıs tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

29 Mayıs tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

29 MAYIS 2020 DOLAR KURU NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 6,8170 liradan alınan dolar, 6,8190 liradan satılıyor.

29 MAYIS 2020 EURO NE KADAR?

7,5680 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,5700 lira olarak belirlendi.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1870’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 18 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi.

Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.