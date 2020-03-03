Dolar kuru ne kadar oldu? (3 Mart 2020 dolar - euro fiyatları )

Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar kuru haftanın ikinci gününde az da olsa düşüşle güne başladı. Euro ise yükselişini sürdürürken piyasalar, Suriye'deki gelişmeleri ve enflasyon rakamlarını bekliyor.

Kapalıçarşı'da 6,1790 liradan alınan dolar, 6,1810 liradan satılıyor. 6,8860 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,8880 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,2230 lira, avronun satış fiyatı ise 6,9180 lira olmuştu.

Kovid-19 salgınında ölümler ve vaka sayısındaki artışa karşın, yetkililerden gelen açıklamalar aşı konusunda iyimserliğin artmasını sağladı.

Öte yandan cuma günkü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası, Fed'in mart toplantısında politika faizini 50 baz puan indireceği beklentileri artarken, diğer merkez bankalarından da ekonomik aktiviteyi destekleme yönünde mesaj ve adımlar gelmeye devam ediyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dün yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının ekonomiye verdiği olumsuz etkiyle mücadele konusunda "uygun ve hedeflenen önlemler" almaya hazır olduklarını bildirdi.

Bugün ise Avustralya Merkez Bankası sabit bırakma beklentilerinin aksine politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 0,50'ye çekti ve indirimlerin devam edebileceği sinyalini verdi.

Ayrıca Japonya Başbakanı Shinzo Abe, hükümetin, Kovid-19 salgınının ekonomiye vereceği zarara bağlı olarak başka mali teşvik tedbirleri uygulamaya hazır olduğunu bildirirken, Japonya Merkez Bankası da piyasayı likidite yönünden destekledi.

Merkez bankalarının destekleri ve Kovid-19 salgınına ilişkin ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, dün yaptığı açıklamada aşı konusunda 6 haftaya kadar gelişme sağlanabileceğini söylemesi New York borsasında yüzde 5'leri aşan yükselişler görülmesini sağladı.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 5,09, S&P 500 endeksi yüzde 4,60 ve Nasdaq endeksi yüzde 4,49 değer kazandı. Artan risk iştahı ile düşüşünü hızlandıran dolar endeksi de yüzde 0,8 azalışla 97,4'e geriledi.

Avrupa tarafında, ABD'deki Kovid-19 salgınına ilişkin açıklamalar öncesi kapanan borsalarda karışık bir seyir izlendi. Dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentilerin hafif üzerinde olmasına karşın daralma bölgesinde kalması ile Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ve Fransa'da CAC 40 endeksi ise sırasıyla yüzde 1,13 ve yüzde 0,44 değer kazandı.

G7 KONFERANSINDA KORONAVİRÜS KONUŞULACAK

Bugün açıklanan son verilere göre Çin’de Kovid-19 salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 945’e çıkarken, vaka sayısı ve görüldüğü ülkeler de artmaya devam ediyor. G7 liderlerinin bugün gerçekleştirmesi beklenen telekonferans ile Kovid-19 salgınına ilişkin koordineli hareket edilmesi yönünde kararlar alınabileceği belirtiliyor.

Bu gelişmelerle Japonya hariç Asya borsalarında yükselişler görülürken, dün hızlı yükselen Brent petrolün varil fiyatının 52,9 dolar seviyesinde yatay seyretmesi dikkati çekiyor.

Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 değer kazandı, Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,8 düşüş kaydetti.

ENFLASYON RAKAMLARI BEKLENİYOR

Yurt içinde, dün küresel piyasalara paralel pozitif seyreden BIST 100 endeksi, imalat sanayi PMI verisinin 52,4 ile Şubat 2018'den beri en yüksek seviyesine çıkmasının da desteği ile günü yüzde 1,24 artışla 107.309,87 puandan tamamladı. Dün yüzde 1,5 değer kaybıyla 6,1604'ten kapanan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,1910 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise G7 liderlerinin telekonferansından gelecek haber ve açıklamaların takip edileceğini belirterek, Suriye ile ilgili gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-110.000 bandının izleneceğini dile getiren analistler, dolar/TL'de ise 6,20 altında kalıcılık sağlanması durumunda 6,15 desteğinin görülebileceğini bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 0,71 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,71) göre, bir önceki ay yüzde 12,15 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,77'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Altın fiyatları 3 Mart 2020 ne kadar oldu? İşte altın kurları

3 Mart tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

3 Mart tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

DOLAR KURU NE KADAR OLDU? 19 MART 2020

Kapalıçarşı'da 6,1790 liradan alınan dolar, 6,1810 liradan satılıyor.

EURO NE KADAR? 3 MART 2020

6,8860 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,8880 lira olarak belirlendi.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1770’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 16 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi.

Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.