Dolar kuru ne kadar oldu? (30 Temmuz 2020 dolar - euro fiyatları )

Dolar ve avro kurunun son günlerdeki yükselişi sürerken, iç piyasalarda Kurban Bayramının Arefe günü olması nedeniyle piyasalar öğlene kadar açık olacak. Ayrıca piyasaların takip edeceği önemli bir veri bulunmazken küresel piyasalar ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararının ardından, başta ABD'nin büyümesi olmak üzere yoğun veri gündemine odaklandı.

Fed, iki gün süren Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutarken, karar metninde, keskin düşüşlerin ardından ekonomik faaliyet ve istihdamda son aylarda bir miktar toparlanma görülse de yılbaşındaki seviyelerin oldukça altında olunduğu vurgulandı.

Fed Başkanı Jerome Powell da gerçekleştirdiği basın toplantısında, ekonominin korunması için önem taşıyan yeni bir aşamaya girildiğini belirterek, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve salgını kontrol altına almaya yönelik önlemlerin yeniden uygulanmasının ekonomik faaliyette baskı yaratmaya başladığına dair son haftalarda bazı işaretler gördük." dedi.

Fed'in "güvercin" olarak nitelendirilen karar metni ve yönlendirmesi sonrası New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,61, S&P 500 endeksi yüzde 1,24 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,35 değer kazanırken, dolar endeksi, önceki gün sonlandırdığı düşüş eğilimine geri döndü ve günü yüzde 0,4 azalışla 93,3'ten tamamladı.

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir izlendi. Özellikle İspanya'da artan Kovid-19 vaka sayısının, ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeye neden olması pay piyasalarındaki alışları sınırladı. Dün İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,55 ve Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,10 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,60 yükseldi.

Bugün Asya piyasalarında da Fed sonrası karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükseliş kaydetti.

PİYASALAR ÖĞLENE KADAR AÇIK OLACAK

Yurt içinde, dün banka hisselerinde yoğunlaşan satışlarla yüzde 1,49 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 1.135,55 puandan tamamladı. Dün 6,9824'ten kapanış yapan dolar/TL ise, Fed sonrası bugün 6,9670 seviyesine geriledi.

Analistler, bugün Kurban Bayramı arifesi olduğu için yurt içinde piyasaların öğlene kadar açık olacağını bildirdi.

Yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD ve Almanya'nın büyümesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.130 puanın destek, 1.170 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını söyledi.

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

30 Temmuz tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

30 Temmuz tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

30 TEMMUZ 2020 DOLAR KURU NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 6,9720 liradan alınan dolar, 6,9740 liradan satılıyor.

30 TEMMUZ 2020 2020 EURO NE KADAR?

8,2010 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,2030 lira olarak belirlendi.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1870’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 18 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi.

Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.