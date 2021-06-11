Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faizlerin indirilmesine ilişkin çıkışı sonrası artışa geçen dolar ve euro kuru son günlerde 8,60 TL seviyelerinden bir anda 8,30 seviyelerine kadar geriledi. Bu durum vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Dolar kuru neden düşüyor? Dolar TL kuru neden düşüşe geçti? Doların düşüş nedenleri haberimizde...

DOLAR KURU NEDEN DÜŞÜYOR? DOLAR / TL NEDEN DÜŞÜŞE GEÇTİ?

Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, dolar kurundaki düşüşe ilişkin olarak Habertürk'te Meltem Acet'in sunduğu öğle haberlerinde şu açıklamayı yaptı:

"Amerika'nın 10 yıllık tahvil faizleri bir hayli yükselmişti. Ve yükselmeden dolayı da bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin para birimleri dolar karşısında değer kaybetmeye devam etmişti. Geçtiğimiz gün bu faizler yüzde 1,50'nin de aşağısına inince buradan bir miktar iyimserlik algısı oldu. Dolardaki TL karşısındaki gerilemenin bir etkisi bu. Diğeri Biden'ın "Biz Erdoğan ile tanışıyoruz. Önceden de görüştük. Bu toplantının olumlu geçeceğine inanıyorum" ima eden bir açıklama geldi ABD'den. Pazartesi günü NATO Zirvesi sonrası görüşmenin olumlu geçeceği beklentisi piyasalarda algı olarak değerlendiriliyor. Ve dolardaki gerileme de bu nedenle"