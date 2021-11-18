Dolar kuru rekor tanımıyor, her yeni saatte rekor tazeliyor! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Koronavirüs salgının getirdiği ekonomik zorlukları sonrası İngiltere'nin de aralarında olduğu birçok ülkede enflasyon artışı yaşanırken küresel pay piyasaları fiyatlamalarında etkisini sürdürüyor. ABD kaynaklı gelişmelerle birlikte yükselişe geçen döviz kurları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısında," Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Biz faize kesinlikle milletimizi ezdiremeyiz. Bunun başka çıkışı olamaz." sözlerini kullanmasının ardından döviz kurlarında yaşanan yükseliş gece saatlerinde sürerken yeni güne de taşındı.

DOLAR BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL 18 KASIM 2021 PERŞEMBE?

Serbest piyasada 10,8350 liradan alınan dolar piyasaların açılmasıyla 10,8370 liradan satılmaya başlandı. 12,2730 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 12,2750 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 10,5760 lira, avronun satış fiyatı ise 11,9630 lira olmuştu.

18 KASIM 2021 PERŞEMBE SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU ALIŞ- SATIŞ FİYATLARI

18 Kasım 2021 Perşembe gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 10.17 itibariyle aşağıdaki gibidir.

ALIŞ SATIŞ ABD Doları 10,7342 10,7447 Avro 12,1630 12,1839 Sterlin 14,4975 14,5229 İsviçre Frangı 11,5564 11,5730 Japon Yeni 0,0952 0,0933 S. Arabistan Riyali 2,8548 2,8691

GÖZLER MERKEZ BANKASININ FAİZ KARARINA ÇEVRİLDİ

Yurt içinde, bugün gözler TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan indirilerek yüzde 15'e çekileceğini tahmin ediyor. TCMB,Eylül ayında 200 baz, Ekim ayında ise 100 baz puanlık faiz indirimi yaparak politika faizlerini yüzde 19'dan 16'ya indirmişti.