Dolar kuru ve ONS altın yükseldi, altın fiyatları zirveye çıktı! Gram ve çeyrek altın rekor kırdı! İşte güncel altın fiyatları
Dolar kuru ve ONS altın yükseldi, altın fiyatları zirveye çıktı! Gram ve çeyrek altın rekor kırdı! İşte güncel altın fiyatları
ONS altın ve dolar kurunda yaşanan yükselişle birlikte gram ve çeyrek altının fiyatı dün yaşanan düşüşün ardından yeniden artışa geçti. Gram altın 930 TL'nin çeyrek altın ise 1540 TL'nin üzerinden satılırken fiyatlardaki son durumu merak edenler için 19 Mayıs 2022 serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...