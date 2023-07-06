Dolar kurunda ortalık ayağa kalkacak! 100 gün sonra dolarda neler olacağını açıkladı!

Dolar kurunda ki hareketlilikle beraber gelişmeler devam ederken yeni tahminler ise ortalığı karıştırdı. Uzman isim Necmettin Batırel'den önemli açıklamalar gelirken yatırımcılar yön değiştirmeye başladı.

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Dolar kurunda ortalık ayağa kalkacak! 100 gün sonra dolarda neler olacağını açıkladı!

Dolar bu yükselişleri üzerine uzman isimden düşüş yaşanacağı yönünde tahminler geldi. Uzman Necmettin Batırel'den Türkiye ekonomisine dair yorumlar yapıldı. Bomba gelişmelerin olacağına değinen ekonomistin yeni tahmini ise yatırımcıları telaşa bindirdi.

Vatandaşların elde ettiği refah payı milli geliri oluştururken çoğaltmak için ilk şart ekonominin büyümesi oldu. Taleplerle bağlantılı olan üretimler üzerine kimse satamayacağı mal ve hizmetin üretemeyeceğini belirtti. 2023 yılında yüzde 5 büyüme kayıtlara geçerken milli gelir 1 trilyon doları, kişi başı 11 bin doları geçeceği belirtildi. Üretim ve ihracatın milli gelir içerisindeki payı ciddi artışları gösterdi. İmalat sanayinin milli gelir üzerindeki katkısı yüzde 22'lere yaklaşarak rekabet gücünde yükseliş görülür.

2023 senesinde fabrika sayısı üretimi devam ederken 5 bin adetin eklenmesiyle beraber 80 bine yükseleceği görüldü. Hedef 2028 olarak belirlenirken yıllık ortalama yüzde 5.5 büyümeyle beraber 1.5 trilyon dolar gayri safi yurtiçi hasıla büyümesiyle 17 bin dolarlık kişi başına gelir elde edilir.

necmettin batırel

Garanti Fonu, kredileri teminat yetersizliği nedeniyle bankalardan borç alamayan KOBİ’ler ve KOBİ dışı işletmelere Hazinenin kefil olmasına ön ayak oldu. Faizler, alınan kredinin türüne bakıldığında 6,8,12 ay ödemesiz olarak TLREF+200 puan olarak durumunu gösterdi. Kredi projeler üzerine bazında kademeli olarak kamu ve özel bankalar aracılığı verilerek ücretleri yılda iki kereye mahsus olarak zama tabi tutulur.

Brüt rezervler 107.5 milyar dolara yükselirken körfez ülkelerinden görülmemiş sermaye akımı başlatıldı. Kısa süre içerisinde 140 milyar doları aşacağına dair tahminler yapıldı. 

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