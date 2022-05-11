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  3. Dolar kurundaki artış altın fiyatlarını hareketlendirdi! Gram ve çeyrek altın yükseliyor, yatırımcı halinden memnun! İşte güncel altın fiyatları...

Dolar kurundaki artış altın fiyatlarını hareketlendirdi! Gram ve çeyrek altın yükseliyor, yatırımcı halinden memnun! İşte güncel altın fiyatları...

FED'in faiz artırımı sonrası dalgalanmaların yaşandığı altın piyasası, dolar kurunda yaşanan artış sonrası yükselişe geçti. Gram altın ve çeyrek altın haftanın üçüncü gününde de yükselmeye devam ederken son durumu merak edenler için 11 Mayıs 2022 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Dolar kurundaki artış altın fiyatlarını hareketlendirdi! Gram ve çeyrek altın yükseliyor, yatırımcı halinden memnun! İşte güncel altın fiyatları... 1113

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 11 Mayıs 2022 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...