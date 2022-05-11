Dolar kurundaki artış altın fiyatlarını hareketlendirdi! Gram ve çeyrek altın yükseliyor, yatırımcı halinden memnun! İşte güncel altın fiyatları...
Dolar kurundaki artış altın fiyatlarını hareketlendirdi! Gram ve çeyrek altın yükseliyor, yatırımcı halinden memnun! İşte güncel altın fiyatları...
FED'in faiz artırımı sonrası dalgalanmaların yaşandığı altın piyasası, dolar kurunda yaşanan artış sonrası yükselişe geçti. Gram altın ve çeyrek altın haftanın üçüncü gününde de yükselmeye devam ederken son durumu merak edenler için 11 Mayıs 2022 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...