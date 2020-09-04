Dolar ne kadar oldu? (4 Eylül 2020 dolar - euro fiyatları )

Koronavirüs salgının ekonomiye etkisi ve yaşanan siyasi gelişmeler nedeniyle dolar ve avro kuru dün rekor tazeleyerek 7,43 seviyelerine kadar yükseldi. İç piyasaların haftanın son gününde izleyeceği önemli bir veri bulunmuyor. Koronavirüs salgınında artan vaka sayıları piyasaların üzerindeki riski artırırken Doğu Akdeniz'deki gerilim izlenecek.

ABD'de, teknoloji hisselerindeki sert düşüşlerle piyasaları etkisi altına alan negatif hava, Asya borsaları ile yeni güne de taşınırken, veri gündeminde ABD'nin istihdam raporu öne çıkıyor.

ABD'de özellikle teknoloji hisselerinde marttan beri devam eden yükseliş trendi ve hazirandan bu yana ardı ardına kırılan rekorlar sonrası, dün kar satışlarının etkisini artırması ile pay piyasalarında sert düşüşler görüldü.

Dow Jones endeksi, yüzde 2,78, S&P 500 endeksi yüzde 3,46 ve Nasdaq endeksi yüzde 4,96 değer kaybederken, teknoloji devlerinden Apple yüzde 8, Microsoft yüzde 6,2, Alphabet yüzde 5,1, Netflix yüzde 4,9, Amazon yüzde 4,6 ve Facebook yüzde 3,7 düşüş kaydetti.

Analistler, ABD-Çin gerilimi ve ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine yönelik belirsizliklerle başlayan satışların, teknoloji hisselerinde stop-loss (zarar kes) emirlerini tetiklemesiyle endekslerdeki düşüşün hızlandığını ifade etti.

Nasdaq endeksinin aylık bazda yükseliş serisini ağustos ile birlikte 5 aya çıkardığını ve bu dönemde yüzde 50'nin üzerinde değer kazandığını anımsatan analistler, böyle bir trendin içinde, düzeltme hareketlerinin de sert olmasının kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

Avrupa borsalarında da dün satıcılı bir seyir izlenirken, avro/dolar paritesi ise 1,20 üzerinden başlayan düşüşünü şimdilik 1,18 seviyesinde sonlandırdı. Dün Almanya ve Avro Bölgesi'ne ilişkin hizmetler sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'ndeki toparlanmaya karşın Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,40, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,52 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti.

ABD ve Avrupa borsalarındaki satıcılı seyir, Asya piyasaları ile yeni güne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 düşüş kaydetti.

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde dün açıklanan ağustos ayı enflasyon verisinin aylık yüzde 0,86 ile beklentilerin altında kalmasına karşın dünya borsalarındaki negatif seyrin etkisiyle gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,70 azalışla 1.076,34 puandan tamamladı.

Analistler, ABD borsasında dünkü sert düşüşün ardından bugün vadeli işlemlerde sınırlı da olsa satıcılı seyrin devam ettiğini belirterek, özellikle teknoloji hisselerinin seyrinin, bir süre için küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olabileceğini vurguladı.

KOVİD-19 VE DOĞU AKDENİZ

Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydeden analistler, bugün ABD'de açıklanacak ağustos ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.070 ve 1.050 seviyelerinin destek, 1.120 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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4 Eylül tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

4 Eylül tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

4 EYLÜL 2020 DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Serbest piyasada 7,4380 liradan alınan dolar, 7,4400 liradan satılmaya başlandı. Dolar saat 09.46 itibariyle 7,45 seviyesini aştı.

4 EYLÜL 2020 AVRO BUGÜN NE KADAR?

8,8120 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,8140 lira olarak belirlendi.