Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İlim Yayma Cemiyetinin ödül töreninde ekonomiye yönelik açıklamaları sonra yeni güne başlarken yükselişe geçen dolar kuru 18 TL'ye kadar yükseldi. Hızlı yükseliş dikkatleri çekerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından dolar kuru 14 TL seviyelerine kadar geriledi. Peki Dolar neden düşüyor, düştü? Dolar niye düşüyor 20 Aralık 2021 Pazartesi?

DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR, DÜŞTÜ? DOLAR NİYE DÜŞÜYOR 20 ARALIK 2021 PAZARTESİ?

20 Aralık 2021 Pazartesi gününde dolar kuru, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz kurlarına yönelik açıklaması sonrası düşmüştür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası şunları söyledi:

"Kurdaki dalgalanmaları durdurmak için serbest piyasa ekonomisi içinde yeni araçları devreye alıyoruz. Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. Bu yeni araç şöyle işleyecektir; İnsanlarımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak.

Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını TL'den dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak.

Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek.

Şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indiriyoruz."

Açıklamalar öncesinde 18,3674 ile zirvesinden işlem gören dolar/TL, konuşma sonrası hızla düşüşe geçti ve yüzde 22,3 değer kaybederek 14,2748'e kadar geriledi.

Dolar/TL, saat 21.25 itibarıyla 14,7120'den işlem görüyor.