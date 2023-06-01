Dolar rekor tazeledi! Doları olan bayram etti! Ekranda o rakamı gören döviz bürolarına akın etti

Türk Lirası, değer kaybına devam ederek zorlu bir süreç geçiriyor. Dolar/TL kuru, çarşamba günü 20,70 seviyesinden başlayarak yeni bir rekor seviyesine ulaştı. Şu anda ise dolar/TL 20,70 seviyesinden işlem görüyor. Durum piyasalar için dikkatle takip edilen bir gelişme olarak öne çıkıyor.

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Dolar rekor tazeledi! Doları olan bayram etti! Ekranda o rakamı gören döviz bürolarına akın etti

Son cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte dolar/TL kurunda yükseliş gözlemleniyor.

Dolar kuru, Türkiye piyasasının kapalı olduğu akşam saatlerinde yüksek seviyelere çıkmıştı.

Dün belirli bir aralıkta dalgalanan dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin üzerinde tamamladı.

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Dolar/TL kuru yeni güne artışla başlamasının ardından belirli bir seviyede işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL kuru ise sabit bir seviyede işlem görüyor.

Bankalar, doları 22 liranın üzerinde satıyor.

Dolar/TL, 14 Mayıs seçimlerinden önce farklı bir seviyede, 28 Mayıs'taki seçimlerden önce ise başka bir seviyede yer almıştı.

Piyasalarda kısa süreli olarak 21 TL'yi aşan dolar, bankaların satış ekranlarında 22,40'ı da geçti.

Euro/TL ise güne yükselişle başladı ve 22,16 seviyesinden işlem görüyor.

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