Dolar rekor tazeledi! Doları olan bayram etti! Ekranda o rakamı gören döviz bürolarına akın etti Türk Lirası, değer kaybına devam ederek zorlu bir süreç geçiriyor. Dolar/TL kuru, çarşamba günü 20,70 seviyesinden başlayarak yeni bir rekor seviyesine ulaştı. Şu anda ise dolar/TL 20,70 seviyesinden işlem görüyor. Durum piyasalar için dikkatle takip edilen bir gelişme olarak öne çıkıyor.