Dolar tarihi rekoru gördü! Mehmet Şimşek ne yapacak, ne gibi adımlar atacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'li yeni kabinesi, göreve başladığı haftanın ilk gününde doların büyük bir yükselişiyle karşılaştı. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra döviz kurlarındaki aşırı artış devam ederken, bugün dolar/TL 21,15 seviyesine yükselerek ilk defa 21 sınırını aşarak tarihi bir rekor kırdı. Euro/TL de 22,99 seviyesine çıkarak tekrar zirveye çıktı.

Dolar, tarihinde ilk defa 21 lirayı geçti

Dolar, geçtiğimiz haftalarda ilk kez 20 TL'yi aşmıştı ve yeni haftaya girerken tarihte ilk kez 21 TL sınırını aştı. Dolar/TL, pazartesi günü 21,1571 seviyesine ulaşarak zirveyi gördü. Kapalıçarşı'da dolar/TL 21,38 seviyesinden satılırken, bankaların satış fiyatı ise 22 liranın üzerinde oldu.

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Euro 23 TL sınırına yaklaşıyor

Bir süredir 22 TL'nin üzerinde seyreden euro da bugün tarihi bir rekor kırdı. Euro/TL, 22,9920 seviyesini gördü ve 23 TL sınırını aşmaya çok yaklaştı.