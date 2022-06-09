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  3. Dolar ve brent petrol yükseldi, olan araç sahiplerine oldu! Benzin ve LPG'ye zam gelecek

Dolar ve brent petrol yükseldi, olan araç sahiplerine oldu! Benzin ve LPG'ye zam gelecek

Döviz kuru ve brent petrolün fiyatındaki yukarı yönlü artışla birlikte LPG'ye 50 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 1 lira 45 kuruş zam geleceği belirtildi.

Dolar kurunda yaşanan artış ve brent petrol fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Kurun 14 TL'yi aştıktan sonra 17 TL'ye yükselmesi sonrası akaryakıt fiyatlarına yeniden zam gelecek.

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre LPG'ye bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 50 kuruş zam gelmesi bekleniyor. 

Dolar ve brent petrol yükseldi, olan araç sahiplerine oldu! Benzin ve LPG'ye zam gelecek

LPG'YE ZAM 

LPG fiyatları İstanbul Anadolu Yakası'nda 11.61 TL, İstanbul Avrupa Yakası'nda 11.82 TL, Ankara'da 11.85 TL, İzmir'de ise 11.55 TL'den satılıyor.

Zam sonrasında İstanbul Anadolu Yakası'nda 12.11 TL, İstanbul Avrupa Yakası'nda 12.32 TL, Ankara'da 12.35 TL, İzmir'de ise 12.05 TL'den satılması bekleniyor.

Dolar ve brent petrol yükseldi, olan araç sahiplerine oldu! Benzin ve LPG'ye zam gelecek

BENZİNİN FİYATI 28 TL'Yİ AŞACAK

Cuma gecesinden itibaren ise benzinin litre fiyatına 1 lira 45 kuruş zam gelmesinin beklendiği belirtildi. Söz konu zammın ardından benzinin litre fiyatı 28 TL'yi aşacak. 

Dolar ve brent petrol yükseldi, olan araç sahiplerine oldu! Benzin ve LPG'ye zam gelecek

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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