Dolar ve eure düşüşle başladı! Dolar ve euro kuru ne kadar oldu? ( 28 Haziran 2021 Pazartesi güncel döviz kuru fiyatları)

Yeni haftaya küresel para birimleri karşısında düşüşle başlayan dolar kurunun son durumu merak ediliyor. Yurt içi ve yurt dışında sakin bir veri gündeminin olduğu 28 Haziran 2021 Pazartesi gününde son durumu merak edenler Dolar ve euro kuru ne kadar oldu? sorusuna yanıt arıyor. Bizlerde sizler için Dolar ve euro kuru ne kadar oldu? sorusuna yanıt verdik. İşte 28 Haziran 2021 Pazartesi güncel döviz kuru fiyatları...

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi

17.30 ABD, haziran ayı Dallas Fed imalat endeksi

SERBEST PİYASA DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? 28 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ

Dolar kuru serbest piyasada açılışta 28 Haziran 2021 Pazartesi gününde açılışta 8,7240 TL'den alınıyor, 8,7260 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 10,4100 TL'den alınıyor, 10,4120 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun cuma günkü kapanıştaki satış fiyatı 8,7310 , euro kurunun kapanışta satış fiyatı ise 10,4510 TL olarak kayıtlara geçti.

CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

28 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI

28 Haziran 2021 Pazartesi gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 10.28 itibariyle aşağıdaki gibidir.

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 8,7187 8,7210

Avro 10,4150 10,4226

Sterlin 12,1498 12,1605

İsviçre Frangı 9,5073 9,5200

Japon Yeni 0,0791 0,0786

S. Arabistan Riyali 2,3161 2,3278

Norveç Kronu 1,0210 1,0271

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)