ABD'de başkanlık seçimlerinin ardından kongre binasının göstericiler tarafından basılmasının ardından dolar ve euro kurunda sert düşüşler yaşanmaya başladı. Yatırımcılar bir yandan gelişmeleri izlerken diğer yandan ise dolar ve euro kurundaki son durum hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. Bu kapsamda Dolar kaç TL? Dolar ve euro güne nasıl başladı, bugün ne kadar oldu? İşte 7 Ocak 2021 Perşembe güncel döviz kurları...

BİR DOLAR KAÇ TL? ANLIK DOLAR KAÇ TL?

Serbest piyasada dolar bir önceki kapanışa göre yüzde -0,36 oranında değişim gösterdi. Saat 09.27 itibariyle bir dolar 7,2741 TL'de alınıyor, 7,2807 TL'den ise satılıyor.

BİR EURO KAÇ TL?

Euro önceki güne göre yüzde - 0,41 oranında değişim gösterdi. Euro alış kuru 8,9591 TL, satış kuru ise 8,9812 TL’dir.

DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR? 7 OCAK 2021 PERŞEMBE GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dolar kuru bugün açılışta 7,3030 liradan alınıyor, 7,3050 liradan satılıyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3450 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

EURO FİYATI

Piyasaların açılışında avro 9,0860 liradan alınıyor, satış fiyatı ise 9,0000 l ira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta euronun satış fiyatı 9,0380 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

CANLI DOLAR TAKİBİ | GÜNCEL DOLAR KURU

Döviz fiyatlarında anlık olarak değişim yaşanıyor. İşte bankalardaki güncel dolar kuru fiyatı...

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

7 Ocak 2021 Perşembe günü bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

7 Ocak 2021 Perşembe günü bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

PİYASALARIN GÜNDEMİ

Küresel piyasalar ABD'de yaşanan olayları izliyor. ABD'nin Georgia eyaletinde yapılan ikinci tur Senato seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Demokrat adayların kazandığının anlaşılması sonrası başkent Washington'da Donald Trump destekçilerinin düzenlediği gösterilerde hayatını kaybedenler olurken, son açıklamalara göre polis, binanın güvenliğini sağladı.

Dün, ABD'de tahvil faizlerindeki yükseliş ve dolar endeksindeki düşüşün ivme kaybetmesi ile yüzde 1,6 değer kaybeden altının ons fiyatı, bugün Asya piyasalarında 1.920 dolar seviyelerinde yatay seyrediyor. Brent petrolün varil fiyatı ise yükseliş eğilimini sürdürerek 54,7 dolar ile 26 Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Yurt içinde, dün borsa rekorlara, döviz kurları ise düşüşe devam etti. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,06 artışla günü 1.505,42 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.509,49 puanla da rekor seviyeyi gördü. Dün 7,2869 ile 28 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini gören dolar/TL ise bugün bankalar arası piyasanın açılışında 7,3030 seviyesinde işlem görüyor.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1770’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 16 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi. Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.