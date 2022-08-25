Dolar ve Euro altını savuruyor! İşte güncel döviz fiyatları...

Dolar kuru yurt içi piyasalarda 18,16 seviyelerinden 18,13'a yükseldi, Euro kuru ise 18,22 TL'nin üzerinde satılıyor. İşte 25 Ağustos 2022 Perşembe serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Dolar ve Euro altını savuruyor! İşte güncel döviz fiyatları...

Dolar ve Euro almak isteyen vatandaşlar, ya da döviz yatırımı yapmak isteyen kişiler, döviz kurlarının son durumunu merak ediyor. Sizler tarafından merak edilen soruları araştırıp sizler için haberimizde yer verdik. İşte saat 09.36 itibariyle 25 Ağustos 2022 Perşembe gününde serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

Dolar ve Euro altını savuruyor! İşte güncel döviz fiyatları...

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL 25 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE?

Serbest piyasada dolar kuru, 25 Ağustos 2022 Perşembe günü 18,15 TL'den alınırken 18,16 TL'den satılıyor.

Dolar ve Euro altını savuruyor! İşte güncel döviz fiyatları...

EURO NE KADAR, KAÇ TL 25 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE?

Serbest piyasada euro kuru, 25 Ağustos 2022 Perşembe günü 18,20 TL'den alınırken 18,22 TL'den satılıyor.

Dolar ve Euro altını savuruyor! İşte güncel döviz fiyatları...

İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR, KAÇ TL 25 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE?

Serbest piyasa İngiliz sterlini, 25 Ağustos 2022 Perşembe günü 21,54 TL'den alınırken 21,58 TL'den satılıyor.

Dolar ve Euro altını savuruyor! İşte güncel döviz fiyatları...

İSVİÇRE FRANGI NE KADAR, KAÇ TL 25 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE?

Serbest piyasada İsviçre frangı, 25 Ağustos 2022 Perşembe günü 18,8712 TL'den alınırken, 18,8841 TL'den satılıyor.​​​​​​

Dünyadaki ve Türkiye'deki önemli gelişmelerin yaşanmasıyla birlikte, döviz kurlarındaki değişiklik anbean hareketlilik gösteriyor. Güncel döviz kurları için sitemizi takip edebilirsiniz.

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