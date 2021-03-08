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Dolar ve euro (avro) bugün ne kadar oldu? 8 Mart 2021 Pazartesi serbest piyasada dolar ve euro fiyatları

Dolar kuru, 7,53 seviyelerinde, euro kuru ise güne 9 TL'nin hemen altında yeni güne başladı. Piyasaların takip edeceği önemli bir veri bulunmazken son durum merak konusu oldu. Peki Dolar ve euro (avro) bugün ne kadar oldu? İşte 8 Mart 2021 Pazartesi serbest piyasada dolar ve euro fiyatları...

Dolar kuru ulusal piyasalarda değerlenmesini sürdürürken bu kapsamda ülkemizde de fiyatı artmaya devam ediyor. 

DOLAR VE EURO (AVRO) BUGÜN NE KADAR OLDU? 

Dolar kuru saat serbest piyasada açılışta  7,5380 TL'den alınıyor, 7,5400'den ise satılıyor. Euro kuru ise 8,9850 TL'den alınıyor, 8,9870 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun dünkü  kapanıştaki satış fiyatı, 7,5303 lira oldu. Öte yandan dolar kuru dün en düşük 7,5107 TL seviyelerine indi, en yüksek ise 7,5483 seviyesine çıktı. 

Euro kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı 8,9823 TL olarak kayıtlara geçti. Ayrıca euro dün 8,9573 TL ile günün en düşük değerini gördü, 8,9926 TL ile günün en yüksek değerine ulaşmıştı.

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8 MART 2021 PAZARTESİ SERBEST PİYASADA DOLAR VE EURO FİYATLARI

8 Mart Pazartesi gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.54  itibariyle aşağıdaki gibidir. 

                        ALIŞ         SATIŞ

ABD Doları  7,5304      7,5373

Avro            8,9669       8,9824

Sterlin         10,4135    10,4323

İsviçre Frangı 8,0810   8,0907

Japon Yeni    0,0697   0,0694

S. Arabistan Riyali  2,0019    2,0120

Norveç Kronu  0,8788      0,8840

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.

Dolar ve euro (avro) bugün ne kadar oldu? 8 Mart 2021 Pazartesi serbest piyasada dolar ve euro fiyatlarıDolar ve euro (avro) bugün ne kadar oldu? 8 Mart 2021 Pazartesi serbest piyasada dolar ve euro fiyatları

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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