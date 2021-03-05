Dolar ve euro (avro) bugün ne kadar oldu? 900 dolar kaç TL? İşte 5 Mart 2021 Cuma güncel döviz kurları fiyatları..

Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası piyasalar negatif bir seyir izlerken dolar ve euro kuru da uzun bir aranın ardından yeniden eski yüksek seviyelerine döndü. Özellikle euro kuru 9 TL'yi aşarken dolar da 7,50'nin üzerine çıktı ve risk iştahı arttı.

DOLAR VE EURO (AVRO) BUGÜN NE KADAR OLDU?

Dolar kuru saat serbest piyasada açılışta 7,5370 TL'den alınıyor, 7,5390'den ise satılıyor. Euro kuru ise 9,0180 TL'den alınıyor, 9,0200TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı, 7,5211 lira oldu. Öte yandan dolar kuru dün en düşük 7,4967 TL seviyelerine indi, en yüksek ise 7,5537 seviyesine çıktı.

Euro kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı 9,0163 TL olarak kayıtlara geçti. Ayrıca euro dün 8,9797 TL ile günün en düşük değerini gördü, 9,0346 TL ile günün en yüksek değerine ulaşmıştı.

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900 DOLAR KAÇ TL?

5 Mart Cuma günündeki dolar kurunun fiyatına göre 6 bin 756 lira 30 kuruştur. Bu fiyat gün içindeki kurdaki iniş ve yükselişlere göre değişime uğramaktadır.

5 MART 2021 CUMA GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

5 Mart Cuma gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.20 itibariyle aşağıdaki gibidir.

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 7,5330 7,5392

Avro 9,0138 9,0244

Sterlin 10,4660 10,4774

İsviçre Frangı 8,1132 8,1338

Japon Yeni 0,0700 0,0695

S. Arabistan Riyali 2,0030 2,0131

Norveç Kronu 0,8741 0,8794

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.