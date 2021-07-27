Dolar ve euro bir yükseliyor, bir düşüyor! Dolar - euro kuru bugün ne kadar? 27 Temmuz 2021 Salı serbest piyasa güncel döviz kurları 27 Temmuz 2021 Salı gününde döviz kurları bir önceki güne göre düşüşle güne düşüşle güne başlasa da ilerleyen saatlerde yeniden yükselişe geçti. Peki Dolar - euro kuru bugün ne kadar? İşte 27 Temmuz 2021 Salı serbest piyasa güncel döviz kurları alış ve satış fiyatları...

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Piyasalar haftanın ikinci gününe yurt içinde sakin bir gündemle başladı. İç piyasaların odağında yer alan veri bulunmazken ABD'de açıklanacak çok sayıda veri takip edilecek. Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: 15.30 ABD, haziran ayı dayanıklı mal siparişleri 16.00 ABD, mayıs ayı konut fiyat endeksi 17.00 ABD, temmuz ayı tüketici güven endeksi 17.00 ABD, temmuz ayı Richmond Fed imalat endeksi DOLAR - EURO KURU BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL 27 TEMMUZ 2021 SALI ? Dolar kuru serbest piyasada açılışta 27 Temmuz 2021 Salı gününde açılışta 8,5600 TL'den alınıyor, 8,5620 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 10,1060 TL'den alınıyor, 10,1080 TL'den satılıyor. Öte yandan 26 Temmuz Pazartesi günü dolar kurunun kapanıştaki satış fiyatı 8,5660, euro kurunun kapanışta satış fiyatı ise 10,1150 TL olarak kayıtlara geçti. CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ 27 TEMMUZ 2021 SALI SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI 27 Temmuz 2021 Salı gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.23 itibariyle aşağıdaki gibidir. ALIŞ SATIŞ ABD Doları 8,5584 8,5649 Avro 10,0976 10,1057 Sterlin 11,8239 11,8362 İsviçre Frangı 9,3398 9,3492 Japon Yeni 0,0779 0,0776 S. Arabistan Riyali 2,2753 2,2982 Norveç Kronu 0,9653 0,9711 Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır) Tayfun Altuntaş Editör Dövizserbest piyasa