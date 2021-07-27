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  3. Dolar ve euro bir yükseliyor, bir düşüyor! Dolar - euro kuru bugün ne kadar? 27 Temmuz 2021 Salı serbest piyasa güncel döviz kurları

Dolar ve euro bir yükseliyor, bir düşüyor! Dolar - euro kuru bugün ne kadar? 27 Temmuz 2021 Salı serbest piyasa güncel döviz kurları

27 Temmuz 2021 Salı gününde döviz kurları bir önceki güne göre düşüşle güne düşüşle güne başlasa da ilerleyen saatlerde yeniden yükselişe geçti. Peki Dolar - euro kuru bugün ne kadar? İşte 27 Temmuz 2021 Salı serbest piyasa güncel döviz kurları alış ve satış fiyatları...

Piyasalar haftanın ikinci gününe yurt içinde sakin bir gündemle başladı. İç piyasaların odağında yer alan veri bulunmazken ABD'de açıklanacak çok sayıda veri takip edilecek. 

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

15.30 ABD, haziran ayı dayanıklı mal siparişleri

16.00 ABD, mayıs ayı konut fiyat endeksi

17.00 ABD, temmuz ayı tüketici güven endeksi

17.00 ABD, temmuz ayı Richmond Fed imalat endeksi

 DOLAR - EURO KURU BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL 27 TEMMUZ 2021 SALI ?

Dolar kuru serbest piyasada açılışta 27 Temmuz 2021 Salı gününde açılışta 8,5600 TL'den alınıyor, 8,5620 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 10,1060 TL'den alınıyor, 10,1080 TL'den satılıyor.

Öte yandan 26 Temmuz Pazartesi günü dolar kurunun  kapanıştaki satış fiyatı 8,5660,  euro kurunun kapanışta satış fiyatı ise 10,1150 TL olarak kayıtlara geçti.

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 Dolar ve euro bir yükseliyor, bir düşüyor! Dolar - euro kuru bugün ne kadar? 27 Temmuz 2021 Salı serbest piyasa güncel döviz kurları

27 TEMMUZ 2021 SALI SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

27 Temmuz 2021 Salı gününde döviz kurlarının serbest piyasadaki alış ve satış fiyatlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.23 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

                                         ALIŞ                SATIŞ

ABD Doları                    8,5584                8,5649

Avro                              10,0976             10,1057

Sterlin                           11,8239              11,8362

İsviçre Frangı                9,3398               9,3492

Japon Yeni                    0,0779                0,0776

S. Arabistan Riyali         2,2753               2,2982

Norveç Kronu                0,9653               0,9711

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

Dolar ve euro bir yükseliyor, bir düşüyor! Dolar - euro kuru bugün ne kadar? 27 Temmuz 2021 Salı serbest piyasa güncel döviz kurları

Tayfun Altuntaş
Editör
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