2021 Munzur Üniversitesi Zaza Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1095101652021 Munzur Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1095101742021 Mardin Artuklu Üniversitesi Süryani Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 107110175SON DAKİKA! CHP Maltepe İlçe Yöneticisi U.K.'nin cezası belli oldu: 15 yıl hapis!2021 Maltepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 20411026220 Mayıs su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti20 Mayıs 2021 Perşembe Star TV Yayın Akışı |Akrep yeni bölümüyle Star TV'de2021 Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2041113752021 Maltepe Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 2041904052021 Kto Karatay Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204011119
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. DÖVİZ
  3. Dolar ve euro bu kez düşüşte! Serbest piyasada dolar kuru, euro fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? 20 Mayıs 2021 Perşembe güncel döviz kuru fiyatları

Dolar ve euro bu kez düşüşte! Serbest piyasada dolar kuru, euro fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? 20 Mayıs 2021 Perşembe güncel döviz kuru fiyatları

Serbest piyasada dolar kuru 20 Mayıs 2021 Perşembe gününde açılışta, 8,3770 TL'den, euro kuru ise 10,1 TL seviyelerinde güne başladı. Son durumu merak edenler de Serbest piyasada dolar kuru, euro fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte 20 Mayıs 2021 Perşembe güncel döviz kuru fiyatları...

Serbest piyasada dolar ve euro kurundaki son durum vatandaşların odağında yer alıyor. Artış trendi sürerken Serbest piyasada dolar kuru, euro fiyatı bugün ne kadar, kaç TL?  sorusu internet arama motorlarında çokça araştırılıyor. İşte 20 Mayıs 2021 Perşembe güncel döviz kuru fiyatları... 

SERBEST PİYASADA DOLAR KURU, EURO FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL? 20 MAYIS 2021 PERŞEMBE

Dolar kuru serbest piyasada açılışta 20 Mayıs 2021 Perşembe gününde açılışta 8,3750 TL'den alınıyor, 8,3770' dan ise satılıyor. Euro kuru ise 10,2140  TL'den alınıyor, 10,1320 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun önceki kapanıştaki satış fiyatı, 10,2030 lira oldu. Euro kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı 10,2160  TL olarak kayıtlara geçti.

CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

20 MAYIS 2021 PERŞEMBE SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI

20 Mayıs 2021 Perşembe gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 10.05 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

                                         ALIŞ            SATIŞ

ABD Doları                     8,3673            8,3698

Avro                               10,2061          10,2173

Sterlin                            11,8346          11,8439

İsviçre Frangı                 9,2668            9,2798

Japon Yeni                     0,0773            0,0764

S. Arabistan Riyali          2,2243           2,2355

Norveç Kronu                 1,0062           1,0122

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT