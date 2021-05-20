Dolar ve euro bu kez düşüşte! Serbest piyasada dolar kuru, euro fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? 20 Mayıs 2021 Perşembe güncel döviz kuru fiyatları Serbest piyasada dolar kuru 20 Mayıs 2021 Perşembe gününde açılışta, 8,3770 TL'den, euro kuru ise 10,1 TL seviyelerinde güne başladı. Son durumu merak edenler de Serbest piyasada dolar kuru, euro fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte 20 Mayıs 2021 Perşembe güncel döviz kuru fiyatları...

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Serbest piyasada dolar ve euro kurundaki son durum vatandaşların odağında yer alıyor. Artış trendi sürerken Serbest piyasada dolar kuru, euro fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? sorusu internet arama motorlarında çokça araştırılıyor. İşte 20 Mayıs 2021 Perşembe güncel döviz kuru fiyatları... SERBEST PİYASADA DOLAR KURU, EURO FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL? 20 MAYIS 2021 PERŞEMBE Dolar kuru serbest piyasada açılışta 20 Mayıs 2021 Perşembe gününde açılışta 8,3750 TL'den alınıyor, 8,3770' dan ise satılıyor. Euro kuru ise 10,2140 TL'den alınıyor, 10,1320 TL'den satılıyor. Öte yandan dolar kurunun önceki kapanıştaki satış fiyatı, 10,2030 lira oldu. Euro kurunun dünkü kapanışta satış fiyatı 10,2160 TL olarak kayıtlara geçti. CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ 20 MAYIS 2021 PERŞEMBE SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI 20 Mayıs 2021 Perşembe gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 10.05 itibariyle aşağıdaki gibidir. ALIŞ SATIŞ ABD Doları 8,3673 8,3698 Avro 10,2061 10,2173 Sterlin 11,8346 11,8439 İsviçre Frangı 9,2668 9,2798 Japon Yeni 0,0773 0,0764 S. Arabistan Riyali 2,2243 2,2355 Norveç Kronu 1,0062 1,0122 Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır) Tayfun Altuntaş Editör euro kuruserbest piyasa